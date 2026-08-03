به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، امیر عرشیا لطفی، یکی از نویسندگان این اثر، گفت: این مجموعه به همت دانشجویان دامپزشکی دانشگاه تهران گردآوری، ترجمه و تألیف شده و با هدف ارتقای دانش تخصصی در حوزه مدیریت بحران، فوریت‌های دامپزشکی و افزایش آمادگی مراکز نگهداری و پرورش اسب تدوین شده است.

وی افزود: این کتاب با رویکردی کاربردی، به موضوعاتی همچون مدیریت بحران در باشگاه‌های سوارکاری، مقابله با بیماری‌های واگیردار، مدیریت حوادث، مخاطرات محیطی و نحوه ارائه خدمات در شرایط اضطراری می‌پردازد و می‌تواند به عنوان مرجعی تخصصی برای دامپزشکان، دانشجویان، مربیان، سوارکاران و مدیران مراکز پرورش اسب مورد استفاده قرار گیرد.

این رونمایی در حاشیه نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی طب سلامت اسب‌های ورزشی برگزار شد؛ نشستی که با مشارکت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، وزارت ورزش و جوانان و هیئت سوارکاری شمال‌غرب استان تهران، بر اهمیت رفتارشناسی، آناتومی کاربردی و پیشگیری از آسیب‌های اسب‌های ورزشی تأکید داشت.

برگزارکنندگان این رویداد، انتشار مجموعه «راهنمای جامع مدیریت بحران و فوریت‌های طب اسب» را گامی در مسیر توسعه دانش بومی، ارتقای آموزش‌های تخصصی و افزایش استاندارد‌های سلامت و رفاه اسب‌های ورزشی کشور عنوان کردند.

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