با پیگیری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما و همت مسولین استان آسفالت راه دسترسی روستای «قره چه رباط» به جاده اصلی سنخواست - اسفراین به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ۲۰ سال انتظار برای بهبود وضعیت راه دسترسی روستای قره چه رباط، اکنون با پیگیری‌های جدی و مقتدرانه فرمانداری و نهاد‌های اجرایی، وارد مرحله بهره‌برداری شد.

در پی تلاش‌های مستمر مسئولان و با توجه به اهمیت بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در منطقه، اهالی روستای «قره چه رباط» از اقدامات صورت گرفته در راستای آسفالت سازی راه دسترسی این روستا به جاده اصلی سنخواست - اسفراین از صدا وسیما و مسولین قدردانی کردند.

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