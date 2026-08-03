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ستاد برگزاری مراسم اربعین شهرستان پردیس، مسیرهای راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی (ع) از شهرهای پردیس، بومهن، سعیدآباد و خسروآباد را به مقصد حرم امامزاده سلطان مطهر (ع) بومهن اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این اطلاعیه، مراسم باشکوه پیادهروی جاماندگان همزمان با اربعین حسینی(ع) فردا سهشنبه ۱۳ مردادماه، در سه مسیر مجزا و باهدف پیوند عزاداران با حرم امامزاده سلطان مطهر بن امام صادق(ع) بومهن برگزار خواهد شد.
جزئیات مسیرها و زمان حرکت راهپیمایان
در مسیر شماره یک که از شهر پردیس آغاز خواهد شد تجمعکنندگان از ساعت ۰۹:۳۰ در بوستان نورالشهدا (فاز ۳) گرد هم آمده و سپس با حرکت به سمت میدان فلسطین، میدان امام رضا(ع)، بلوار امام رضا(ع) در نهایت امامزاده بن امام صادق(ع) بومهن خواهند رسید.
در مسیر شماره دو شهروندان شهر بومهن از ساعت ۰۹:۳۰ از ابتدای خیابان سپاه جنب مسجد جامع اهلبیت(ع) ضمن تجمع به سمت بلوار امام رضا(ع) و امامزاده سلطان مطهر حرکت خواهند کرد.
در مسیر شماره ۳ شهروندان شهرهای سعید آباد و خسرو آباد جاجرود از ساعت ۰۹:۰۰ از مقابل مسجد جامع الهادی(ع) و شهروندان شهر خسرو آباد نیز از ساعت ۰۹:۰۰ صبح از مقابل مدرسه فاطمه الزهرا(س) بهوسیله خودروهای عمومی به سمت بوستان نورالشهدای پردیس حرکت کرده و به راهپیمایان خواهند پیوست.
پس از پیادهروی، آیین اصلی در امامزاده سلطان مطهر(ع) ده بومهن برگزار میشود که شامل قرائت زیارت اربعین، سخنرانی، مداحی و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر خواهد بود.
همچنین مراسم عزاداری ویژه ظهر اربعین نیز از ساعت ۱۲:۳۰ در میدان شهید رئیسی(عدالت) پردیس برگزار میشود که با سخنرانی حجتالاسلام سید حسین حسینی امامجمعه پردیس و مداحی کربلایی پیمان هاشمزاده، محسن طهماسبی و دانیال تقوی همراه است.
ستاد برگزاری برای رفاه عزاداران، خودروهای ایابوذهاب از فازهای ۵، ۸، ۹ و ۱۱ پردیس و نیز شهرهای سعید آباد و خسرو آباد به مقصد بوستان نورالشهدا تدارک دیده است، همچنین موکبهای متعددی در طول مسیرهای پیادهروی آماده پذیرایی از شرکتکنندگان هستند.
با توجه به هماهنگیهای صورتگرفته در مسیرها، زمانبندی دقیق و پشتیبانی حملونقلی، انتظار میرود امسال نیز همچون سالهای قبل، عزاداران حسینی با حضور پرشور خود در این آیین معنوی، ارادت خویش را به سیدالشهدا(ع) به نمایش بگذارند و ستاد برگزاری از همه علاقهمندان دعوت کرده است با رعایت نظم و هماهنگی، در این حماسه حسینی شرکت کنند.