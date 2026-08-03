به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان گفت: مردم برای پیشگیری از گرمازدگی تا می‌توانند پیاده روی در مسیر جاماندگان اربعین را به ساعت صبح زود موکول کنند.

ایران نژاد افزود: بدن هر فرد به ازای هر کیلوگرم وزن ۳۰ میلی‌لیتر آب در روز احتیاج دارد و در زمان گرما باید این نکته مدنظر قرار گیرد.

ایران نژاد استفاده از لباس‌های خنک، رفتن به جا‌هایی که سایبان دارد، همراه داشتن بطری آب، مراقب از کودکان و سالمندان را مورد تأکید قرار داد و تأکید کرد در صورت گرمازدگی خود یا فرد دیگری به مراکز درمانی مراجعه کنید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک هم گفت: کودکان، سالمندان و مادران باردار بیشتر در معرض عوارض پرخطر گرمازدگی قرار دارند.

دکتر جواد جواهری افزود: سرخ شدن و التهاب پوست، ضعف و بی‌حالی، سردرد شدید و کاهش هوشیاری از علائم گرمازدگی شدید است که در صورت مشاهده باید اقدامات اولیه به سرعت انجام شود.

او ادامه داد: خنک کردن تدریجی بدن، نوشاندن جرعه‌جرعه آب و در صورت نیاز تماس با اورژانس یا انتقال فرد به مراکز درمانی از اقدامات ضروری در مواجهه با گرمازدگی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با رعایت نکاتی مانند پوشیدن لباس‌های روشن و راحت، پرهیز از قرار گرفتن زیر تابش مستقیم آفتاب، استفاده از کرم ضدآفتاب، کلاه و عینک آفتابی و همچنین نوشیدن مکرر آب خنک و مصرف میوه و سبزیجات می‌توان از بروز گرمازدگی پیشگیری کرد.