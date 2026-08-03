کاهش هوشیاری از علائم گرمازدگی؛
مراقبت جاماندگان اربعین از گرمازدگی در مسیر پیادهروی
اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی برای مراقبت از گرمازدگی جاماندگان اربعین در مسیر پیادهروی چند توصیه ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان گفت: مردم برای پیشگیری از گرمازدگی تا میتوانند پیاده روی در مسیر جاماندگان اربعین را به ساعت صبح زود موکول کنند.
ایران نژاد افزود: بدن هر فرد به ازای هر کیلوگرم وزن ۳۰ میلیلیتر آب در روز احتیاج دارد و در زمان گرما باید این نکته مدنظر قرار گیرد.
ایران نژاد استفاده از لباسهای خنک، رفتن به جاهایی که سایبان دارد، همراه داشتن بطری آب، مراقب از کودکان و سالمندان را مورد تأکید قرار داد و تأکید کرد در صورت گرمازدگی خود یا فرد دیگری به مراکز درمانی مراجعه کنید.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک هم گفت: کودکان، سالمندان و مادران باردار بیشتر در معرض عوارض پرخطر گرمازدگی قرار دارند.
دکتر جواد جواهری افزود: سرخ شدن و التهاب پوست، ضعف و بیحالی، سردرد شدید و کاهش هوشیاری از علائم گرمازدگی شدید است که در صورت مشاهده باید اقدامات اولیه به سرعت انجام شود.
او ادامه داد: خنک کردن تدریجی بدن، نوشاندن جرعهجرعه آب و در صورت نیاز تماس با اورژانس یا انتقال فرد به مراکز درمانی از اقدامات ضروری در مواجهه با گرمازدگی است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با رعایت نکاتی مانند پوشیدن لباسهای روشن و راحت، پرهیز از قرار گرفتن زیر تابش مستقیم آفتاب، استفاده از کرم ضدآفتاب، کلاه و عینک آفتابی و همچنین نوشیدن مکرر آب خنک و مصرف میوه و سبزیجات میتوان از بروز گرمازدگی پیشگیری کرد.