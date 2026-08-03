رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: مرحله دوم محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۴:۳۰ صبح روز برگزاری مراسم آغاز می‌شود. این محدودیت‌ها در مسیر‌های منتهی به خیابان ۱۷ شهریور از میدان شهداء تا میدان خراسان و سپس تقاطع ۱۷ شهریور و شوش شرقی، خیابان شوش شرقی از تقاطع ۱۷ شهریور تا میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام از میدان شوش تا میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و محدوده‌های اطراف حرم اجرا خواهد شد.

وی گفت: همچنین محدودیت‌های تردد در خیابان‌های دستواره، بعثت، ابریشم، پل بزرگراه آزادگان به سمت شمال و جنوب فدائیان، جاده ورامین، بزرگراه شهید کریمی، بزرگراه امام علی (ع)، میدان معلم، خیابان ۲۴ متری، خیابان‌های نبی‌پور، میرعابدینی، مهاجری، مجتبی، شیرمحمدی، پیلغوش و دیگر معابر اطراف مسیر اعمال می‌شود.

وی افزود: در صورت نیاز، محدودیت دسترسی از بزرگراه شهید هاشمی در مسیر‌های شمال به جنوب و جنوب به شمال به بزرگراه شهید آوینی و همچنین برخی معابر شمالی خیابان ورامین نیز اجرا خواهد شد.

سردار موسوی پور محدودیت‌های تردد را در دو مرحله برشمرد و افزود: مرحله نخست از ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۲ مردادماه آغاز خواهد شد و در معابر اصلی و فرعی منتهی به مسیر راهپیمایی اعمال می‌شود. بر این اساس، محدودیت‌ها در خیابان ۱۷ شهریور از میدان امام حسین (ع) تا میدان شهداء، معابر منتهی به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، معابر عمود بر خیابان فدائیان اسلام از تقاطع بزرگراه کریمی تا میدان حرم، معابر عمود بر خیابان قم از میدان حرم تا میدان فرمانداری، معابر عمود بر خیابان ۲۴ متری از میدان حرم تا تقاطع پیلغوش و همچنین ضلع شرقی خیابان کمیل از میدان فرمانداری تا میدان شهید غیبی اجرا می‌شود.