پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اجرای طرح تمهیدات انتظامی-ترافیکی ویژه مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی که از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود، خبر داد.
سردار موسوی پور در خصوص محدودیتهای توقف خودرو گفت: از ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۲ مردادماه، توقف خودرو در برخی معابر پیرامونی مسیر راهپیمایی ممنوع خواهد بود. این محدودیت شامل محدودههای اطراف میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا خیابان شوش در هر دو مسیر، خیابان شوش حدفاصل خیابان ۱۷ شهریور تا میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام از میدان شوش تا میدان حرم در هر دو مسیر، خیابان قم تا محدوده میدان فرمانداری، محدوده درهای شرقی، غربی و جنوبی حرم مطهر، خیابان ۲۴ متری تا خیابان سازمان آب، جاده ورامین حدفاصل سهراه ورامین تا میدان معلم و خیابان شهرداری حدفاصل خیابان شهید رجایی تا میدان مدرس خواهد بود.
وی در ادامه گفت: مسیرهای راهپیمایی در پنج مسیر از جمله مسیر شماره یک، میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، میدان شهرری، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مسیر شماره دو، میدان جمهوری، نواب، میدان ۹ دی، میدان بهمن، خیابان بعثت، شهید رجائی، بزرگراه شهید کریمی، بلوار دستوار، میدان نماز، خیابان کمیل میدان هادی ساعی، خیابان مدرس وخیابان آستانه حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مسیر شماره سه، امام زاده حسن (ع)، خیابان امین الملک، خیابان قزوین، خیابان شیخ محمدی، میدان ۹ دی، میدان بهمن، بزرگراه بعثت، خیابان شهید رجائی، بزرگراه شهید کریمی، بلوار دستواره، میدان نماز، خیابان کمیل میدان هادی ساعی، خیابان مدرس و خیابان آستانه، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مسیر شماره چهار، باقرشهر، خیابان شهید رجائی، روی پل شهید آوینی، خیابان سلمان فارسی، میدان امام هادی (ع)، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مسیر شماره پنج، جاده ورامین، سه راه تقی آباد، خیابان شهید مصطفی خمینی، خیابان سلمان فارسی، خیابان احمد قمی است.
موسوی پور در ادامه با اشاره به اعمال تمهیدات ترافیکی تنها در مسیر اصلی (مسیر شماره یک)، افزود: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم پیاده روی با شکوه را دارند، پیش بینی محل توقف و چینش خودروهای شخصی، نیز انجام شده است. محل مجاز پارک خودروهای شخصی در بزرگراه امام علی (ع) در بزرگراه آزادگان تا بزرگراه کریمی در «هر دو مسیر»، بزرگراه شهید کریمی حدفاصل بلوار شهید رجایی تا بزرگراه شهید آوینی، بزرگراه شهید آوینی حدفاصل بزرگراه امام علی (ع) تا بزگراه هاشمی در «هر دو مسیر»، خیابان دماوند، خیابان پیروزی، خیایان مجاهدین، خیابان محلاتی و ۱۵ خرداد شرقی، خیابان خراسان، خیابان خاوران است. رانندگان خودروهای شخصی در همه معابر موازی و عمود بر محدوده برگزاری مراسم مجاز به پارک خودرو بوده و درمعابری که دارای عرض مناسب میباشند پارک اریب بلامانع است.
جلوگیری از تردد موتور سیکلت سواران در مسیر راهپیمایی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد که از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر پیاده روی جلوگیری میشود.
سردار موسوی پور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه ناایمن توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر پیاده روی جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.
موسوی پور به شهروندان تهرانی و حاضران در این راهپیمایی عظیم توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه «مترو و تاکسی و اتوبوس» استفاده کنند.