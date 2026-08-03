به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی گفت: در راستای اجرای بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و با هدف ایجاد نظام رهگیری، ردیابی و شناسنامه‌دار کردن محصولات خام کشاورزی، نخستین کد پاسخ سریع (QR Code) برای محصول گندم استان خوزستان صادر شد.

‌وی در تشریح مزایای این طرح بیان داشت: با استقرار این نظام، اطلاعات هویتی و فرآیند تولید محصول در بستر الکترونیکی ثبت و در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد که این امر ضمن افزایش شفافیت، اعتماد مصرف‌کنندگان را ارتقا داده و زمینه نظارت دقیق‌تر بر کیفیت و اصالت محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند.

‌سلطانی کاظمی افزود: توسعه نظام رهگیری و شناسنامه‌دار کردن محصولات، یکی از ارکان تحقق امنیت غذایی پایدار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تسهیل فرآیند‌های صادراتی و حرکت به سوی کشاورزی هوشمند و دانش‌بنیان است.

‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در پایان تأکید کرد: صدور QR Code برای محصول گندم، آغاز یک برنامه مستمر در استان است و این طرح به‌تدریج برای سایر محصولات خام کشاورزی نیز اجرا خواهد شد تا با تکمیل زنجیره رهگیری، زمینه ارتقای کیفیت، افزایش ارزش افزوده محصولات و تحقق اهداف توسعه پایدار در بخش کشاورزی فراهم شود.