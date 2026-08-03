مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از اجرای موفق طرح ملی مهتاب در این استان خبر داد وگفت: این طرح نقش بسزایی در شناسایی معضلات پنهان شبکه و کاهش تلفات انرژی ایفا کرده است و نتایج اجرای آن در کاهش ناترازی قابل مشاهده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان ؛عادل کاظمی در آیین آغازین پانزدهمین مانور سراسری طرح ملی کاهش تلفات (مهتاب) که باحضور مدیرعامل شرکت توانیر در مدیریت توزیع برق شهرستان ابهر برگزار شد، گفت: با اجرای دقیق این برنامه و بازرسی‌های میدانی، دسارش تاورد‌های زیر از ابتدای امسال تاکنون در استان زنجان حاصل شده است: شناسایی و جمع‌آوری ۱۷ هزارو ۶۴ فقره انشعاب غیرمجاز که منجر به صرفه‌جویی ۱۰ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی و کاهش ۶.۴ مگاواتی بار شبکه شده است.

کاظمی، با اشاره به این‌که تعویض ۳ هزارو ۴۹۶ کنتور و ۵.۷ میلیون کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی انرژی از دستاورد‌های اجزای طرح ملی مهتاب در سطح استان تاکنون بوده افزود: نصب ۶ هزارو ۸۸۷ انشعاب جدید و ۵۰۰ دستگاه شمارشگر، به همراه نصب ۲ هزارو ۷۷۶ فیوز محدودکننده برای انشعابات ۵ کیلوواتی به‌منظور کنترل بار مصرفی و انجام ۹۶۸۵ تست در بخش کشاورزی جهت شناسایی تخلفات احتمالی و پایش ۴۹۴ مرکز مذهبی و مسجد از دیگر اقداماتی است که در ۱۴ مانور پیشین این طرح در سطح استان زنجان به سرانجام رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نه‌تنها منجر به صیانت از انرژی الکتریکی می‌شود، بلکه به حفظ منابع آبی زیرزمینی استان نیز کمک شایانی کرده است، بر استمرار نظارت‌ها و برخورد‌های قانونی در راستای کاهش تلفات و پایداری شبکه توزیع تأکید کرد. ​