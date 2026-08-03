موکب دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در مسیر نجف به کربلا، خدمات رایگان پزشکی و پرستاری ۲۴ ساعته به زائران پیاده امام حسین (ع) ارائه میکند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، محمدی، مسئول درمانگاه موکب دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: ۱۲ پرستار و ۲ پزشک از دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تا پایان ایام اربعین در این موکب مستقر هستند و خدمات سلامت را به‌صورت ۲۴ ساعته به زائران ارائه می‌کنند.

در بخش پرستاری موکب نیز خدماتی نظیر مراقبت‌های پرستاری، ویزیت پزشکی، خدمات گروه درمانی و کارت‌درمانی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیب‌های پیاده‌روی اظهار داشت: مهمترین توصیه به زائران، استفاده از کفش مناسب است؛ چراکه اکثر مراجعان با مشکلات پوستی پا و درد‌های عضلانی مواجه هستند.

محمدی، افزود: با توجه به گرمای شدید منطقه، زائران حتماً پیاده‌روی خود را در ساعات خنک یا شب برنامه‌ریزی کنند و در صورت ضرورت، از پوشش مناسب برای سایه‌بان و نوشیدن مایعات خنک استفاده کنند تا دچار گرمازدگی نشوند.