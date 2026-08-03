به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کارشناس هواشناسی استان گفت: تندباد لحظه‌ای، خیزش گرد و خاک، انتقال گرد و غباررقیق، در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و بارش رگباری باران به ویژه برای ارتفاعات و منطقه شمالغرب استان انتظار می‌رود.

درخشان افزود: در این خصوص هشدار زرد هواشناسی شماره ۲۵ صادر شده است. تا پایان هفته افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.