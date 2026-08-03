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بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از امروز تا پایان هفته شرایط برای ناپایداریهای همرفتی از جمله وزش باد به نسبت شدید انتظار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کارشناس هواشناسی استان گفت: تندباد لحظهای، خیزش گرد و خاک، انتقال گرد و غباررقیق، در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و بارش رگباری باران به ویژه برای ارتفاعات و منطقه شمالغرب استان انتظار میرود.
درخشان افزود: در این خصوص هشدار زرد هواشناسی شماره ۲۵ صادر شده است. تا پایان هفته افزایش نسبی دما پیش بینی میشود.