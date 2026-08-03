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تصویر عظیم امام شهید حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای و فرماندهان شهید مقاومت در بینالحرمین کربلای معلی به نمایش درآمد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، همزمان با برگزاری مراسم باشکوه اربعین حسینی، موکب مرکزی «قادة النصر» وابسته به حشد الشعبی عراق، تصویر عظیم امام شهید حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای و فرماندهان شهید مقاومت را در بینالحرمین کربلای معلی به نمایش گذاشت.
این اثر با مساحت ۲۵۰۰ متر مربع، به منظور گرامیداشت یاد و آرمان شهدای مقاومت، بر دستان هزاران نفر از سوگواران حسینی حشد الشعبی در بینالحرمین حمل شد و جلوهای باشکوه از تجلیل مقام شهدا را به نمایش گذاشت.
در این تصویر، امام شهید حضرت آیتالله سید علی خامنهای در کنار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله دیده میشوند و شعار «مثلی لا یبایع مثله» نیز بر آن نقش بسته است.
این اقدام با هدف پاسداشت یاد و راه شهدای مقاومت و تجدید میثاق با آرمانهای نهضت عاشورا و فرهنگ ایثار و مقاومت انجام شد.