رئیس مرکز بهداشت شهرستان سلماس از معدوم‌سازی بیش از ۲هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی غیر مجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان سلماس از معدوم‌سازی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی غیر مجاز خبر داد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان سلماس اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت شهروندان و تشدید نظارت‌های بهداشتی، این میزان مواد غذایی توسط کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی شناسایی و از چرخه مصرف خارج شد.

دکتر مرحمتی با تأکید بر تداوم بازرسی‌های بهداشتی، از شهروندان خواست هنگام خرید به تاریخ انقضا و شرایط نگهداری مواد غذایی توجه و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به شماره ۱۹۰ گزارش کنند.