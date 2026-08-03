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برای ارتقای استانداردهای ورزشی و بهبود وضعیت امکانات رفاهی برای ورزشکاران و هواداران، عملیات بازسازی و نوسازی سالن ۲۰۰۰ نفری مجموعه ورزشی آزادی مهاباد به اجرا درآمده است. این طرح با هدف اصلاح زیرساختهای فنی و رفاهی، گام مهمی برای فراهم آوردن بستری مناسب برای برگزاری مسابقات و تمرینات حرفهای محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد، گفت: با توجه به شرایط فعلی سالن ۲۰۰۰ نفری، تصمیم به بازسازی گسترده آن گرفته شده است. هدف ما این است که این سالن بتواند دوباره با استانداردهای روز، خدمات خود را به جامعه ورزشی ارائه دهد.
رحیم تیموری افزود: برنامه بازسازی شامل طیف گستردهای از اصلاحات فنی و رفاهی است، از جمله تعویض روکش کفی سالن برای جلوگیری از آسیبهای ورزشی، اصلاح و بازسازی سیستم روشنایی، تعمیر کلی سرویسهای بهداشتی و نوسازی نردههای حفاظتی. همچنین، بازسازی و تجهیز سیستم تهویه هوای سالن و ایجاد فضای اختصاصی VIP نیز از بخشهای مهم این طرح است که در دستور کار قرار دارد.
این عملیات بازسازی، نه تنها به بهبود فضای تمرینی ورزشکاران کمک میکند، بلکه با ایجاد امکاناتی نظیر سیستم تهویه پیشرفته و فضای VIP، سطح برگزاری رویدادهای ورزمی در مهاباد را ارتقا خواهد داد.