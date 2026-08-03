فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از کشف ۲ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و ۱۰ عدد فشنگ شکاری و دستگیری یک متهم در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی ملکی گفت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر نگهداری سلاح غیرمجاز، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی محل مورد نظر و هماهنگی با مقام قضایی، از این مکان بازدید کردند که در جریان آن، ۲ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه ۱۰ عدد فشنگ شکاری کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

ملکی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.