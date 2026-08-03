همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، امروز دوشنبه مراسم باشکوه عزاداری با حضور ده‌ها هزار نفر از عاشقان اهل بیت (ع) در شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان، برگزار شد و خیابان‌های این شهر صحنه جلوه‌های کم نظیری از عشق و ارادت به حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این مراسم از حسینیه اثنا عشری منطقه «جی ۶» اسلام آباد آغاز شد و عزاداران با برپایی دسته‌های سینه زنی، نوحه خوانی و اشک ماتم، یاد و خاطره حماسه عاشورا را گرامی داشتند.

آیین سنتی علم کشی به یاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)، تشییع نمادین پیکر مطهر امام حسین (ع) و شهدای کربلا، حمل گهواره حضرت علی اصغر (ع) و دیگر نماد‌های عاشورایی از بخش‌های شاخص این مراسم بود که فضای معنوی ویژه‌ای به عزاداری بخشید.

بسیاری از عزاداران نیز به نیابت از زائران پیاده اربعین، مسیر منازل خود تا محل برگزاری مراسم را همراه با اعضای خانواده به صورت پیاده طی کردند تا ارادت خود را به نهضت حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین ابراز کنند.

فضای سراسر مراسم، آکنده از شور حسینی، نوای مرثیه، پرچم‌های سیاه و سرخ و حضور گسترده زنان، مردان و کودکان بود و جلوه‌ای از عشق مردم پاکستان به اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت.

فردا سه شنبه که مصادف با روز اربعین حسینی است نیز مراسم گسترده عزاداری در نقاط مختلف پاکستان برگزار خواهد شد.

بر اساس سنت دیرینه، به دلیل همجواری شهر‌های اسلام آباد و راولپندی که تنها با یک خیابان از یکدیگر جدا می‌شوند، مراسم اصلی اربعین هر سال در روز ۱۹ صفر در اسلام آباد برگزار می‌شود و در روز اربعین حسینی، آیین‌های گسترده عزاداری در شهر راولپندی ادامه می‌یابد.