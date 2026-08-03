هفته دولت هر سال فرصتی برای تبیین دستاورد‌های نظام، تشریح خدمات دولت و تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم است و تمام روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان باید عملکرد و دستاورد‌های دولت را به خوبی به مردم تشریح و تبیین کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل روز دوشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت در اردبیل با بیان این مطلب، گفت: در سال‌های اخیر، رویکرد دولت در برگزاری برنامه‌های هفته دولت از افتتاح صرف طرح‌ها به سمت تبیین آثار خدمات، پاسخگویی، شفاف‌سازی و جلب مشارکت اجتماعی تغییر یافته است، رویکردی که نقش روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی را بیش از گذشته پررنگ کرده است.

ابراهیم امامی هفته دولت را فرصتی ارزشمند برای تبیین خدمات نظام جمهوری اسلامی و افزایش اعتماد عمومی دانست و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید ضمن ارائه گزارش دقیق و مستند از عملکرد خود، زمینه آگاهی مردم از اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش‌رو را فراهم کنند.

وی ادامه داد: برنامه‌های هفته دولت در استان اردبیل با محوریت افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی، اقتصادی، تولیدی، آموزشی، بهداشتی و خدماتی، دیدار مسئولان با مردم، میز‌های خدمت، نشست‌های تبیینی و حضور مدیران در رسانه‌ها برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه اظهار کرد: بیان خدمات دولت باید بر پایه واقعیت، صداقت و پاسخگویی باشد و دستگاه‌های اجرایی از هرگونه آمارسازی یا بزرگ‌نمایی پرهیز کنند، چرا که سرمایه اصلی نظام، اعتماد مردم است.

امامی همچنین بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری منظم برنامه‌های هفته دولت تأکید کرد و گفت: فرمانداران، مدیران دستگاه‌ها و کمیته‌های تخصصی موظف هستند برنامه‌ها را با مشارکت مردم، نخبگان، رسانه‌ها و تشکل‌های اجتماعی برگزار کنند.

مدیرکل حوزه استاندار اردبیل هم در این جلسه با اشاره به نقش راهبردی روابط عمومی‌ها در تبیین عملکرد دولت گفت: روابط عمومی‌ها، خط مقدم جهاد تبیین و پل ارتباطی میان دولت و مردم هستند و باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی و تولید محتوای حرفه‌ای، خدمات دولت را به شیوه‌ای شفاف و قابل فهم برای افکار عمومی تبیین کنند.

غلامحسین غاربی افزود: امسال تلاش خواهد شد اطلاع‌رسانی برنامه‌های هفته دولت صرفاً به انتشار اخبار افتتاح طرح‌ها محدود نشود، بلکه آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح‌ها نیز برای مردم تشریح شود تا شهروندان به‌صورت ملموس از نتایج اقدامات دولت آگاه شوند.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت رسانه‌های مکتوب، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی و تولیدات چندرسانه‌ای در دستور کار روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و انتظار می‌رود مدیران نیز با حضور فعال در رسانه‌ها، پاسخگوی مطالبات و پرسش‌های مردم باشند.

مدیرکل حوزه استاندار اردبیل گفت: انعکاس دقیق، به‌موقع و مستند خدمات دولت، ضمن تقویت سرمایه اجتماعی، موجب افزایش امید، اعتماد عمومی و مشارکت مردم در روند توسعه استان خواهد شد و روابط عمومی‌ها در تحقق این هدف، نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای بر عهده دارند.