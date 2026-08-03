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رئیس پلیس راهور دزفول محدودیتهای ترافیکی مراسم پیاده روی اربعین حسینی در این شهرستان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پوررحیمی در تشریح محدودیتهای ترافیکی پیاده روی اربعین حسینی بیان داشت: محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۴ بامداد روز سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ با استفاده از تمام ظرفیت، موانع و نیوجرسی از میدان خلیج فارس تا گیت خروجی بعد از آستانه متبرکه محمد ابن جعفر طیار اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه محدودیتها در خیابان امام خمینی از تقاطع کوچه فولادیان تا میدان خلیج فارس بصورت مقطعی و فقط هنگام عبور هئیت اربعین از مسیر اعمال میشود، افزود: محدودیت تردد خودرویی از میدان خلیج فارس تا خروجی بعد از آستانه متبرکه محمدبن جعفر خواهیم داشت و کلیه مسیرهای فرعی منتهی به بلوار اربعین و محور محمدبن جعفر از حد فاصل میدان خلیج فارس تا خروجی بعد از آستانه مسدود میگردد.
سرهنگ پوررحیمی به مسیرهای جایگزین نیز اشاره کرد و ادامه داد: مسیرهای جایگزین جهت خروجی کوچه باغ ها، کانال ضلع غربی محور میباشد که از پل اربعین تا بعد از آستانه و بالعکس امتداد دارد و خودروهایی که از کانال ضلع غربی تردد میکنند، میتوانند جهت خروج، از دوربرگردان بعد از پل استفاده کرده و به سمت میدان خلیج فارس حرکت و از آنمسیر خارج شوند.
رئیس پلیس راهور دزفول در ادامه با بیان اینکه مسیر خروجی شهرک بند بال به سمت میدان خلیج فارس باز است، اظهار داشت: سه راهی انجیرک جهت جلوگیری از ورود وسایل نقلیه مسدود است، لیکن جهت ورود و خروج وسایل امدادی یک راه اضطراری در نظر گرفته شده است.
این مسئول انتظامی در پایان تصریح کرد: با توجه به تراکم جمعیت و گرمای هوا، از عزاداران حسینی خواهشمندیم پلیس را در جهت نظم بخشی به این ماموریت تا پایان یاری دهند.