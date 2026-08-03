«مشاهد حسین سید» رئیس پیشین کمیسیون دفاع سنای پاکستان، با تأکید بر اینکه حمایت از جمهوری اسلامی ایران همواره بخشی از سیاست رسمی پاکستان است، اعلام کرد: روابط دو کشور بر پایه حسن همجواری، اعتماد متقابل و منافع مشترک استوار است و نباید برخی اظهارنظر‌ها بر این مناسبات سایه بیافکند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این سیاستمدار پاکستانی با اشاره به حمایت‌های پاکستان از ایران در مقاطع مختلف، گفت: اسلام‌آباد در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، نخستین کشوری بود که این حملات را در داخل و شورای امنیت سازمان ملل محکوم کرد و تنها کشوری بود که به طور رسمی برای شهادت رهبر ایران، روز عزای عمومی اعلام کرد.

وی همچنین مدعی شد پاکستان در جریان جنگ اخیر، حمایت‌های راهبردی و مؤثری از ایران انجام داد که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از آن آگاه هستند.

این سیاستمدار پاکستانی در ادامه با مرور برخی رویداد‌های تاریخی افزود: در سال ۱۹۸۴، ژنرال ضیاءالحق پیشنهاد معاون رئیس جمهور وقت آمریکا برای اجرای عملیات مخفی سازمان سیا علیه ایران از خاک بلوچستان پاکستان را رد کرد.

همچنین در سال ۱۹۸۶ و در اوج جنگ ایران و عراق، آیت الله سید علی خامنه‌ای در مقام رئیس جمهور وقت ایران به دعوت رسمی ژنرال ضیاءالحق به پاکستان سفر کرد؛ اقدامی که به گفته وی، نشان دهنده همبستگی اسلام‌آباد با تهران در آن مقطع بود.

مشاهد حسین سید شعار «تشکر پاکستان» در مجلس شورای اسلامی ایران و استقبال از فیلد مارشال سید عاصم منیر در سفر به تهران را از نشانه‌های قدردانی ایران از حمایت‌های پاکستان دانست و افزود: هر کشوری سیاست خارجی خود را بر اساس منافع و ملاحظات ملی تنظیم می‌کند و این موضوع نباید موجب سوءبرداشت میان دو کشور شود.

وی در پایان با اشاره به نتایج یک نظرسنجی جهانی مدعی شد: ۹۳ درصد مردم پاکستان در جریان جنگ از ایران حمایت کرده‌اند و تأکید کرد پاکستان همواره پشتوانه‌ای قابل اعتماد برای جمهوری اسلامی ایران بوده و روابط دو کشور باید بر پایه همکاری، اعتماد و حسن همجواری بیش از پیش تقویت شود.