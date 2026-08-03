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معاون سازمان زمینشناسی با اعلام اینکه همه استانهای کشور به جز گیلان با پدیده فرونشست زمین مواجهاند، بر نقش بازچرخانی آب و استفاده از پساب در کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و مهار این بحران تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، معاون سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با هشدار درباره گسترش فرونشست زمین در کشور گفت: همه استانهای کشور به جز گیلان با این پدیده درگیر هستند و بیش از ۴۰۰ دشت کشور تحت تأثیر فرونشست قرار دارند.
وی علت اصلی فرونشست را برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی دانست و افزود: کاهش برداشت از آبخوانها و جایگزینی منابع آبی پایدار، از مهمترین راهکارهای کنترل این پدیده است.
محسن قره گوزلی گزارش می دهد: