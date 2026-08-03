آیسان شوریده و نیما رستم‌پور برای حضور در رقابت‌های آسیایی ناگویا، اردوی آماده‌سازی خود را از امروز در کمپ تخصصی تمرینی و قهرمانی بدمینتون مالزی آغاز کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آیسان شوریده و نیما رستم‌پور در راستای برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی بدمینتون برای حضور در رقابت‌های آسیایی ناگویا ژاپن، اردوی آماده‌سازی خود را از امروز (۱۲ مرداد) در کمپ تخصصی تمرینی و قهرمانی بدمینتون مالزی آغاز کردند. این اردو تا ۲۶ مرداد ادامه دارد و با هدف ارتقای آمادگی فنی، تاکتیکی و بدنی ملی‌پوشان کشور برگزار می‌شود.

نیما رستم‌پور همچنین در این اردو، در سه رقابت بین‌المللی که در کشور‌های مالزی و سنگاپور برگزار می‌شود، به میدان خواهد رفت تا ضمن افزایش آمادگی، تجربه حضور در میادین بین‌المللی را نیز کسب کند.

بهادر زکی‌زاده، سرمربی تیم‌های ملی بدمینتون ایران، در این اردو به‌عنوان مربی و سرپرست، ملی‌پوشان کشورمان را همراهی می‌کند.

فدراسیون بدمینتون با برنامه‌ریزی مستمر برای برگزاری اردو‌های برون‌مرزی و حضور در رقابت‌های بین‌المللی، در مسیر آماده‌سازی هرچه بهتر ملی‌پوشان برای حضور موفق در مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن گام برمی‌دارد.