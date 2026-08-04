مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی، از ارائه هزار و ۱۱۰ خدمت حقوقی در سال گذشته توسط حوزه حقوقی به مددجویان این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید الهی راد اظهار داشت: خدمات ارائه شده شامل بررسی قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها، برپایی میز خدمت حقوقی، برگزاری دوره‌های آموزشی مسائل حقوقی برای مددجویان، ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده‌های حقوقی مددجویان بوده است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه مددجویی در بخش حقوقی افزود: طی سال گذشته ۲۱۵ فقره پرونده مددجویی در اداره حقوقی این نهاد ثبت و پیگیری شد که از این تعداد، ۶۴ پرونده مربوط به دعاوی خانواده، ۷۶ پرونده مسائل مالی، ۲۳ پرونده امور حسبی، ۲۳ پرونده امور ملکی و ۲۹ پرونده نیز مربوط به مسائل کیفری بوده است.

الهی راد با بیان اینکه تمامی خدمات حقوقی کمیته امداد برای مددجویان به صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود، تصریح کرد: سال گذشته ۱۱ فقره پرونده مددجویی با پیگیری اداره حقوقی و همکاری وکلای نیکوکار به نتیجه رسید که از طریق احقاق حقوق قانونی خانواده‌ها، زمینه توانمندسازی آنان فراهم شد.

وی ادامه داد: کمیته امداد خراسان شمالی در حال حاضر با ۲۰ وکیل نیکوکار همکاری دارد که به صورت داوطلبانه و رایگان در ادارات کمیته امداد حضور یافته و ضمن ارائه مشاوره، پرونده‌های حقوقی مددجویان را پیگیری می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در قالب میز خدمت وکلای نیکوکار نیز طی سال گذشته ۲۲۵ خدمت شامل مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، تنظیم لوایح و سایر خدمات تخصصی به مددجویان ارائه شده است.

الهی‌راد با اشاره به تداوم این خدمات در سال جاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۲۷۱ خدمت حقوقی به مددجویان ارائه شده است و این خدمات با هدف احقاق حقوق قانونی خانواده‌های تحت حمایت، گسترش عدالت و تسهیل دسترسی اقشار نیازمند به خدمات حقوقی ادامه خواهد داشت.