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معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نحوه شرکت دانشجویان این دانشگاه در امتحانات پایانترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر امیرکمال حردانی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده در جلسات مشترک مشورتی با مسئولان دانشکدهها و نمایندگان دانشجویی، اظهار کرد: امتحانات پایانترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ بر اساس برنامه زمانبندی اعلامشده از سوی هر دانشکده برگزار میشود و دانشجویان میتوانند برای دریافت اخبار تکمیلی به معاونت آموزشی دانشکده مربوطه مراجعه کنند.
وی افزود: دانشجویانی که به دلیل شرایط جنگی و استرس ناشی از آن امکان شرکت در آزمونها را ندارند، میتوانند با تکمیل فرم درخواست ناتمام اعلام شدن دروسی که آزمون آنها برگزار نشده است، از فرصت شرکت در آزمون بعدی طبق برنامه اعلامی آموزش هر دانشکده بهرهمند شوند.
دکتر حردانی تصریح کرد: این تسهیل صرفاً برای دروس مربوط به امتحانات این دوره در نظر گرفته شده است و دانشجویان در این مرحله نگران حذف درس مورد نظر نباشند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی نمایندگان دانشجویی با رئیس و معاونان آموزشی دانشکدهها گفت: در صورت بروز شرایط پیشبینینشده یا تغییر در برنامه امتحانات، اطلاعرسانی رسمی از طریق پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه، معاونت آموزشی دانشگاه و آموزش دانشکدهها انجام خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان با آرزوی سلامت، امنیت و موفقیت برای مسئولان دانشکدهها، اساتید و دانشجویان، ابراز امیدواری کرد که در سال تحصیلی آینده شاهد حضور پرشور، آرام و همراه با صلح و امنیت دانشگاهیان باشیم.