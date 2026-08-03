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در بینالحرمین، جوانان با برافراشتن تمثال قائد شهید انقلاب، ارادت خود را به رهبری که عمری در مسیر عزت و مقاومت سپری کرد، به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در میان موج عظیم زائران اربعین در بینالحرمین، تصاویر جوانانی که تمثال قائد شهید انقلاب را در دست دارند، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
این صحنهها، روایتی از وفاداری و عشق نسلی است که رهبر شهید را نه تنها یک شخصیت تاریخی، بلکه الگویی برای مقاومت و ایستادگی میداند.
بینالحرمین این روزها، نه تنها میزبان زائران حسینی است، بلکه صحنهای برای تجدید بیعت با آرمانهای رهبر شهید و تداوم راه مقاومت شده است.