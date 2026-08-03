مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد: در حال حاضر احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شش شهرستان استان یزد به همت شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های روستایی و کشاورزی با ظرفیت مجموع ۶ مگاوات در دست اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدمهدی میرجلیلی با اشاره به مشارکت گسترده شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های روستایی و کشاورزی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: در حال حاضر احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شش شهرستان استان یزد به همت این مجموعه‌ها با ظرفیت مجموع ۶ مگاوات در دست اجرا است که تاکنون حدود یک مگاوات از این ظرفیت به بهره‌برداری رسیده است.

وی، بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت بخش‌های مختلف، یکی از راهکار‌های مهم تأمین برق پایدار و کاهش ناترازی انرژی است، افزود: ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی استان یزد هم‌اکنون به ۴۵۰ مگاوات رسیده که از این میزان، ۲۱۱ مگاوات در حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان یزد قرار دارد.

میرجلیلی ادامه داد: این ظرفیت شامل نیروگاه‌های خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی، کشاورزی، صنعتی، اداری، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همچنین شرکت‌های تعاونی است که نقش مؤثری در افزایش تولید برق پاک، توسعه اقتصاد سبز و ارتقای پایداری شبکه برق استان یزد ایفا می‌کنند.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعاونی روستایی و بخش کشاورزی می‌تواند روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را شتاب بخشیده و زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در تولید برق پاک را فراهم کند.