مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از آمادگی کامل این شرکت برای ارائه خدمات ویژه به شرکت‌کنندگان در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی زند با اشاره به برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد گفت: به‌منظور تسهیل تردد شهروندان و زائران و ارائه خدمات مطلوب، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سرویس‌دهی در تمامی خطوط هفت‌گانه متروی تهران از ساعت ۵:۰۰ صبح آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه خطوط یک، دو و شش به دلیل قرار گرفتن در مسیر‌های اصلی برگزاری مراسم، بیشترین نقش را در جابه‌جایی شرکت‌کنندگان ایفا خواهند کرد، افزود: با این حال، تمامی خطوط هفت‌گانه متروی تهران با حداکثر ظرفیت عملیاتی آماده ارائه خدمات به شهروندان و زائران هستند تا تردد آنان با سهولت، سرعت و ایمنی انجام شود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با تأکید بر رصد مستمر وضع ایستگاه‌ها و حجم تقاضای سفر خاطرنشان کرد: وضع تردد مسافران به‌صورت لحظه‌ای پایش خواهد شد و در صورت افزایش تقاضا یا ایجاد ازدحام در هر یک از ایستگاه‌ها، قطار‌های فوق‌العاده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعزام می‌شوند تا خدمات‌رسانی بدون وقفه و روان به شرکت‌کنندگان در مراسم انجام شود.

زند در پایان با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: به‌منظور تسهیل دسترسی شرکت‌کنندگان به محل برگزاری مراسم، سرویس‌های ویژه اتوبوس به‌صورت گردشی از ایستگاه‌های متروی شهرری و جوانمرد قصاب در خط یک و ایستگاه راه‌آهن در خط سه به سمت محل برگزاری مراسم برقرار خواهد بود.

وی افزود: همچنین پس از پایان مراسم، به‌منظور مدیریت مناسب جریان جمعیت و توزیع متوازن مسافران در شبکه حمل‌ونقل عمومی، شرکت‌کنندگان توسط ناوگان اتوبوسرانی به ایستگاه‌های کیانشهر و دولت‌آباد در خط شش مترو منتقل خواهند شد تا ادامه سفر آنان از طریق شبکه مترو با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.