سید احمد موسوی گفت: هر آنچه انجام می‌دهیم باید بر پایه کرامت ایثارگران استوار باشد. در این راستا، شفافیت موضوعی غیرقابل‌انکار است و تمامی فعالیت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران باید در برابر جامعه هدف شفاف باشد.

شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی، سه شاخص اصلی بنیاد شهید هستند

شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی، سه شاخص اصلی بنیاد شهید هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در نشست شورای معاونین بنیاد شهید که با حضور رئیس، معاونان و مدیران بنیاد برگزار شد، طرح مدیریت مورد که توسط حوزه تعاون و امور اجتماعی تدوین شده است، تشریح و ارائه شد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، طرح مدیریت مورد را پروژه‌ای بسیار ارزشمند توصیف و اظهار کرد: این طرح به منظور ارائه اطلاعات هماهنگ، یکپارچه و هدفمند و همچنین مبتنی بر نیاز‌های واقعی جامعه ایثارگری مورد توجه قرار گرفته است. در اجرای این طرح، افراد و کارشناسان باید توانایی کامل در حوزه‌های شناسایی، نیازسنجی، برنامه‌ریزی، ارزیابی و اجرا داشته باشند. این طرح باید به صورت کاملاً علمی، دقیق و با حداکثر توان اجرایی پیاده‌سازی شود؛ چرا که ما با یک اقدام ملی رو‌به‌رو هستیم.

سید احمد موسوی، با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی و سرعت بخشیدن به امور، تصریح کرد: تمام اختیارات اجرایی و عملیاتی باید به‌صورت کامل به استان‌ها واگذار شود. لازم است مهارت آموزی، خانواده محوری، توانمندسازی و تخصص‌محوری، جلوگیری از مداخلات غیرحرفه‌ای و استفاده از همه ظرفیت‌های درون و برون‌سازمانی و تشکل‌ها در اجرای طرح مورد توجه قرار گیرد. همچنین پی‌گیری مستمر در تمام مراحل، افزایش بهره‌وری و اثربخشی در روند خدمت‌رسانی باید با جدیت دنبال شود تا در نتیجه رضایت جامعه هدف تأمین شود.

موسوی در ادامه به مبانی گفتمان بنیاد اشاره کرد و گفت: مبنای اصلی گفتمان ما، حفظ کرامت انسان است. هر آنچه انجام می‌دهیم باید بر پایه کرامت ایثارگران استوار باشد. در این راستا، شفافیت موضوعی غیرقابل‌انکار است؛ تمامی فعالیت‌های بنیاد باید در برابر جامعه هدف شفاف باشد.

وی افزود: شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی، سه شاخص اصلی هستند و پایه و اساس فعالیت‌ها، کرامت جامعه ایثارگری است.

در این جلسه که با ارائه گزارش حوزه تعاون و امور اجتماعی همراه بود، از کتاب «برنامه راهبردی حکمرانی‌محور» که چارچوب راهبری و تحول بنیاد در افق ۱۴۱۰ شمسی را ترسیم می‌کند، رونمایی شد.

موسوی ضمن تشکر و قدردانی از تمامی مدیران و کارشناسانی که در تدوین این سند راهبردی مشارکت داشتند، بیان داشت: برنامه‌های ۵ساله بنیاد ابلاغ شده است و تمامی طرح‌های عملیاتی از این پس باید دقیقاً بر اساس این سند و برنامه‌های ابلاغ شده اجرا شوند.