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مدیر تیم فوتبال صنعتنفت آبادان از جذب احمد گوهری، دروازهبان فصل گذشته پیکان، برای حضور در رقابتهای لیگ برتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر تیم فوتبال صنعتنفت آبادان از جذب احمد گوهری، دروازهبان فصل گذشته پیکان، خبر داد و گفت: این بازیکن با امضای قرارداد رسمی به جمع طلاییپوشان آبادانی پیوست.
بهنام سراج افزود: در ادامه برنامههای تقویت ترکیب تیم، احمد گوهری به عنوان یکی از دروازهبانان باتجربه فوتبال ایران به عضویت صنعتنفت آبادان درآمد.
وی ادامه داد: گوهری از دروازهبانان توانمند فوتبال ایران است و به طور حتم در فصل پیشرو لیگ برتر میتواند مهرهای قابل اتکا برای صنعتنفت باشد.
مدیر تیم فوتبال صنعتنفت آبادان گفت: این دروازهبان از فردا در تمرینات تیم حضور خواهد یافت تا خود را برای آغاز فصل جدید مسابقات آماده کند.
گوهری سابقه حضور در تیمهای نفت تهران، پارس جنوبی جم، سایپا، نفت مسجدسلیمان، پرسپولیس، آلومینیوم اراک، استقلال خوزستان و پیکان را در کارنامه دارد.