رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از ورود محصول پای مرغ آذربایجان‌غربی به زنجیره صادرات بازار‌های چین و ویتنام خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه پای مرغ استان در مسیر صادرات به چین و ویتنام است، گفت: ۱۲ کشتارگاه فعال طیور در استان با ظرفیت اسمی ۴۱ هزار قطعه مرغ در ساعت و ظرفیت تولید سالانه بیش از ۴هزارتن، علاوه بر تأمین نیاز بازار نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده ایفا می‌کنند.

محمدرضا اصغری با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات جانبی طیور اظهار کرد: پای مرغ تولیدشده در کشتارگاه‌های استان از محصولات دارای بازار صادراتی است و امکان عرضه آن به کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا وجود دارد.

اصغری با بیان اینکه کشورهای شرق آسیا بازار مصرف مناسبی برای پای مرغ دارند، گفت: استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر جلوگیری از هدررفت محصول، زمینه افزایش ارزش افزوده و ارزآوری برای صنعت طیور استان را فراهم کند.

وی تأکید کرد: محصولات صادراتی باید تمامی ضوابط بهداشتی، قرنطینه‌ای و استانداردهای کشور مقصد را رعایت کنند و به همین منظور، نظارت‌های دامپزشکی بر تمام مراحل کشتار، جداسازی، فرآوری، بسته‌بندی، انجماد و نگهداری این محصولات به‌صورت مستمر انجام می‌شود.