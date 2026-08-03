به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، میلاد قلندریان متولد ۱۳۶۴ دارای تحصیلات نرم افزار کامپیوتر و برنامه نویسی در حوزه هوش مصنوعی است.

قهرمان المپیک هوش مصنوعی درباره این موفقیت گفت: گروه ما یک گروه ۶ نفر بود که از یک نفر بعنوان سرمربی و ۵ نفر به عنوان عضو به مسابقات المپیک هوش مصنوعی اعزام شدیم.

میلاد قلندریان افزود: مسابقات المپیک هوش مصنوعی ۲۰۲۶ در شهر سئول کشور کره جنوبی در حوزه هوش مصنوعی در قالب فناوری و نوآوری با شرکت کشور‌های ایران، کره جنوبی، آمریکا، سنگاپور و ویتنام برگزار شد.

وی گفت: ۲۰ طرح و ایده از کل دنیا تایید شد که طرح ما توانست مقام اول و مدال طلای این دوره را کسب کند.

قلندریان اضافه کرد: طرحی که ارائه دادیم در حوزه پزشکی و نوآور بود ولی طرح‌های رقبای ما در حوزه ارتقاء بودند.

قهرمان المپیک هوش مصنوعی بیان کرد: ما در این طرح با کمک هوش مصنوعی توانستیم ۵۰ بیماری را با عکس برداری از چهره یک شخص که شامل عنبیه، سلبیه، زبان، گوش و مثلث صورت می‌شود را تشخیص دهیم.

میلاد قلندریان در ادامه گفت: الویت این طرح در حوزه درمان تشخیص بیماری‌های سرطان، سکته و ۵ بیماری معده بوده است.

وی گفت: طرح ما در آینده قابلیت اجرایی دارد و از مسئولین انتظار داریم این طرح را از نظر مالی و زیر ساختی حمایت کنند تا آن را در مراکز درمانی و بهعنوان آزمایشگاه دستیار اجرا کنیم.

میلاد قلندریان افزود: ساخت و اجرای این طرح با همکاری اعضای گروه حدود ۲ سال به صورت شبانه روزی طول کشید.