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مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: سیلاب در خراسان شمالی تحت کنترل است و از مسیلها خارج نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بارش باران عصر دوشنبه در بجنورد، خیابانها و معابر این شهر را خیس کرد و همزمان با کاهش نسبی دما، هوای مطبوعی را برای شهروندان به همراه داشت.
در برخی از نقاط روستایی هم سیل جاری شد
بارش باران و جاری شدن سیل در جاده روستایی حسین آباد به زوارم شهرستان شیروان
تصاویری از سیلاب در منطقه عبدل آباد خراسان شمالی
جاری شدن سیل در ورودی روستای گوینیک به منازل مسکونی آسیب زد
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: جاری شدن سیلاب هیچگونه خسارت جانی و مالی در خراسان شمالی نداشت.
علی گودرزی گفت: سیلاب در خراسان شمالی تحت کنترل است و از مسیلها خارج نشده است.
وی با اشاره به وضعیت سدهای خراسان شمالی افزود: حجم آب در سدهای شیریندره و بارزو افزایش یافته، اما تاکنون هیچگونه خسارتی ناشی از سیلاب گزارش نشده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی ادامه داد: در محور شیروان به فاروج به دلیل آبگرفتگی مقطعی، تردد با احتیاط انجام شد و مشکلی در عبور و مرور ایجاد نشد.
گودرزی با بیان اینکه شرایط جوی از قبل پیشبینی شده بود، تصریح کرد: هشدارهای لازم از سوی دستگاههای مسئول صادر شده و همه دستگاههای امدادی و خدماتی در آمادگی کامل قرار داشتند.
وی تأکید کرد: با توجه به تداوم ناپایداریهای جوی، شهروندان همچنان هشدارهای هواشناسی و توصیههای مدیریت بحران را جدی بگیرند و از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.