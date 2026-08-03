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مدیر توزیع برق آبادان از کشف و جمعآوری ۱۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در این شهرستان با همکاری نیروی انتظامی و پس از اخذ دستور قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر توزیع برق آبادان از کشف و جمعآوری ۱۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت:این تعداد ماینر غیرمجاز در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی واحد حراست مدیریت توزیع برق آبادان، با همکاری نیروی انتظامی و پس از اخذ دستور مقام قضایی شناسایی و جمعآوری شد.
حسام ثابتی با اشاره به آثار فعالیت غیرقانونی مراکز استخراج رمز ارز افزود: استفاده غیرمجاز از ماینرها به دلیل مصرف بالای برق، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کرده و میتواند موجب افت ولتاژ، اختلال در شبکه، افزایش احتمال خاموشی و کاهش کیفیت برقرسانی به شهروندان شود.
وی با تأکید بر نقش مردم در شناسایی این مراکز گفت: شهروندان در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک، موضوع را از طریق سامانه گزارش مردمی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند، چرا که فعالیت این مراکز علاوه بر آسیب به شبکه برق، میتواند به وسایل برقی مشترکان مجاور نیز خسارت وارد کند.
مدیر توزیع برق آبادان ادامه داد: برای راهاندازی غیرمجاز مراکز استخراج رمز ارز، جرایم سنگین، جمعآوری تجهیزات و پیگرد قانونی پیشبینی شده است و مدیریت توزیع برق آبادان با همکاری دستگاههای مرتبط، برخورد با این مراکز را ادامه خواهد داد.