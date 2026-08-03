معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در منزل شهیدان خالقی‌پور، با مادر گرانقدر و صبور شهیدان سرافراز «داود، رسول و علیرضا» خالقی‌پور دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار با بیان این مطلب که ما به وجود خانواده‌های شهدا افتخار می‌کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی و بنیادین بنیاد شهید، ترویج گسترده فرهنگ ایثار و شهادت در تمام سطوح جامعه است. فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی مهمترین نیاز جامعه امروز ماست.

وی با اشاره به جایگاه رفیع خانواده‌های شهدا و ایثارگران در جامعه، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، ما باید از شخصیت‌های والایی همچون شما به عنوان الگو و مرجع در مسیر فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کنیم. در واقع، خانواده‌های شهدا در این مسیر مهم، همراهان و یاریگران اصلی ما در ترویج این فرهنگ والا هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: مرجعیت‌سازی و الگوسازی از خانواده‌های شهدا یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های فرهنگی بنیاد شهید است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، نهاد‌های فرهنگی و تشکل‌های ایثارگری، سبک زندگی، صبر، ایثار و نقش‌آفرینی این خانواده‌های معزز به نسل جوان معرفی شود.

وی افزود: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی و فرهنگی کشور هستند و روایت زندگی، استقامت و مجاهدت آنان می‌تواند الهام‌بخش جامعه و تقویت‌کننده هویت و فرهنگ ایثار و شهادت باشد.