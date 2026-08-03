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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از خرید تضمینی ۱۹۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: با ادامه روند برداشت و تحویل محصول، پیشبینی میشود میزان خرید تضمینی گندم در قزوین تا پایان فصل برداشت از مرز ۲۰۰ هزار تن عبور کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرامرز حریری مقدم ضمن قدردانی از همکاری گندمکاران استان در اجرای طرح خرید تضمینی، از کشاورزانی که هنوز محصول خود را تحویل ندادهاند خواست در اسرع وقت گندم تولیدی خود را به سیلوها و مراکز خرید تضمینی استان منتقل کنند تا ضمن بهرهمندی از مزایای این طرح، روند تأمین ذخایر راهبردی کشور نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در بخش تولید گندم گفت: در سال زراعی آینده، اولویت بهرهمندی از خدمات و حمایتهای دولت، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، منوط به تحویل حداقل ۵۰ درصد گندم تولیدی کشاورزان به مراکز خرید تضمینی خواهد بود.
اجرای این سیاست با هدف حمایت از تولید داخلی، تقویت امنیت غذایی، مدیریت بازار گندم و تأمین ذخایر راهبردی کشور انجام میشود و مشارکت کشاورزان در اجرای آن، نقش مهمی در تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی خواهد داشت.
مراکز خرید تضمینی گندم در سراسر استان آماده دریافت محصول کشاورزان هستند و فرآیند خرید نیز مطابق ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی در حال انجام است.