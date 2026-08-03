بخش کشاورزی و دامداری در مهاباد، تنها یک فعالیت تولیدی نیست، بلکه شریان حیاتی اقتصاد این شهر محسوب می‌شود. کارشناسان با تحلیل ساختار اقتصادی مهاباد، اعلام کردند که حدود ۴۰ درصد از اقتصاد شهری این منطقه، مستقیماً به بخش کشاورزی وابسته است. اقتصادی ۱۵ هزار میلیارد تومانی که ریشه در تلاش بی‌وقفه کشاورزان و دامداران این منطقه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در بخش مرکزی مهاباد، اراضی کشاورزی با تراکت‌های در حال کار و باغ‌های پربار سیب، نمادی از این قدرت اقتصادی هستند. محصولاتی که با دسترنج کشاورزان به بار نشسته‌اند، نه تنها نیاز‌های محلی را تأمین می‌کنند، بلکه زنجیره تأمین امنیت غذایی منطقه را به حرکت درآورده‌اند.

تولید و تأمین امنیت غذایی جامعه، فرآیندی زنجیره‌ای است که کشاورزان در آن نقش اصلی و زیربنایی را ایفا می‌کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند برای حفظ این ثروت ۱۵ هزار میلیارد تومانی و تضمین امنیت غذایی پایدار، حرکت به سمت راهکار‌های نوین ضروری است.

از جمله این راهکار‌ها می‌توان به حمایت‌های دولتی و محلی از کشاورزان، اصلاح الگوی کشت برای مقابله با بحران‌های آب و خاک، کاهش ضایعات پس از برداشت و به‌ویژه، تقویت «صنایع تبدیلی» اشاره کرد.

توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند ارزش افزوده محصولات کشاورزی مهاباد را چندین برابر کرده و از خروج مواد خام به خارج از شهرستان جلوگیری کند.

در نهایت، باید دانست که کشاورزی در مهاباد، فراتر از یک فعالیت سنتی، زیربنای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تضمین پایداری زندگی در این منطقه است.