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رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: با وجود خروج دو رادار اصلی هواشناسی از مدار در جریان حملات اخیر و آسیب به دهها ایستگاه، خدمات پیشبینی و هشدارهای جوی برای زائران اربعین بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سحر تاجبخش در برنامه «صف اول» افزود: در حملات اخیر، دو رادار اصلی هواشناسی کشور در استانهای خوزستان و بوشهر به طور کامل از مدار عملیات خارج شد و حدود ۵۰ ایستگاه هواشناسی و ساختمان ستاد سازمان نیز آسیب دید، اما خدمات پیشبینی و هشدارهای جوی، بهویژه برای زائران اربعین، بدون وقفه ادامه یافت.
وی با اشاره به شهادت دو تن از کارکنان سازمان هواشناسی افزود: با وجود آسیب به زیرساختها، پیشبینیهای جوی و اطلاعرسانی به دستگاههای امدادی و ستاد اربعین متوقف نشد و تلاش شد خدمات تخصصی هواشناسی به زائران و بخش حملونقل بهصورت مستمر ارائه شود.
وی با اشاره به شرایط جوی اربعین امسال افزود: هرچند از روز اربعین دمای هوا در عراق نسبت به روزهای گذشته حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش مییابد، اما دمای ۴۶ تا ۴۷ درجه همچنان شرایط سختی را برای زائران ایجاد میکند و رعایت توصیههای بهداشتی ضروری است.
رئیس سازمان هواشناسی توصیه کرد؛ زائران برای جلوگیری از گرمازدگی، پیادهروی را به ساعات عصر، شب و بامداد موکول کرده و آخرین وضعیت جوی را از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان هواشناسی و نرمافزار «هوای اربعین» دنبال کنند.
تاجبخش همچنین از همکاری مستمر سازمان هواشناسی با ستاد اربعین، هلالاحمر، وزارت بهداشت و دستگاههای مدیریت بحران خبر داد و گفت: هشدارهای مربوط به گرما و احتمال وقوع گرد و غبار بهصورت مستمر در اختیار دستگاههای خدماترسان و زائران قرار میگیرد.
رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت گرد و غبار در مسیرهای اربعین گفت: تاکنون طوفان گرد و خاک قابل توجهی پیشبینی نشده است، اما در صورت احتمال وقوع این پدیده، هشدارهای لازم به سرعت از طریق سامانههای رسمی منتشر خواهد شد.