معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: همه زیرساخت‌های بخش‌های خدماتی و زیرساختی در پایانه مرزی چذابه برای خدمت رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی مهیا و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم‌الهدایی در حاشیه بازدید میدانی از مواکب پایانه مرزی چذابه در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار کرد: با وجود شرایط خاص سال جاری و نخستین تجربه برگزاری آیین پیاده‌روی اربعین بدون حضور رهبر شهید، شاهد حضور پرشورتر زائران در این کنگره عظیم حسینی هستیم که این امر نشان‌دهنده اعتقاد راسخ و التزام عملی مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی و عشق عمیق آنها به امام حسین (ع) است.

وی با اشاره به ارزیابی دقیق صورت گرفته از تمامی ابعاد خدماتی و زیرساختی در این مرز افزود: در بازدیدی که امروز از بخش‌های مختلف انجام شد وضعیت تامین آب و برق پایدار، ایمنی و کیفیت مسیر‌های مواصلاتی و شرایط مرزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

علم الهدایی ادامه داد: همچنین استقرار و فعالیت مواکب و همچنین وضعیت پایانه مسافری مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه تمامی این حوزه‌ها در بهترین وضعیت ممکن برای خدمت‌رسانی قرار دارند.

معاون عمرانی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و تیم‌های عملیاتی تا آخرین لحظه و پایان آیین اربعین، کنار مردم و زائران در مرز حضور خواهند داشت تا خللی در روند خدمت‌رسانی به عاشقان حسینی ایجاد نشود.

استان خوزستان با دارا بودن ۲ مرز رسمی شلمچه و چذابه، یکی از کانون‌های اصلی تردد زائران اربعین حسینی در کشور محسوب می‌شود که به دلیل نزدیکی به مرز‌های عراق، همکاری‌های دوجانبه میان مسئولان استانی و مقامات عراقی در این ایام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مرز شلمچه یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار می‌رود، فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.

مرز چذابه نیز از گذرگاه‌های مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران می‌شود، فاصله این مرز تا اهواز در کوتاه‌ترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.