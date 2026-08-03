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رئیس اداره منابع آب شهرستانهای یزد و مهریز از صرفهجویی ۵۰۰ هزار مترمکعب آب از ابتدای سال جاری تاکنون، با برخورد قاطع قانونی در این دو شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید علی مشکات با اشاره به اجرای مستمر برنامههای صیانت از منابع آب زیرزمینی اظهار داشت: در چارچوب طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی، مجموعهای از اقدامات نظارتی، حفاظتی و حقوقی با هدف جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز به اجرا درآمد که حاصل آن تثبیت ۵۰۰ هزار مترمکعب آب در آبخوانهای شهرستان مهریز و یزد از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است.
وی افزود: در این مدت ۵ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شد و با اقدامات قانونی، از بهرهبرداری ۱۰ حلقه چاه از طریق جمعآوری و کشیدن منصوبات جلوگیری به عمل آمد که نقش مهمی در کاهش برداشتهای غیرمجاز و صیانت از منابع آب زیرزمینی داشته است.
رئیس اداره منابع آب شهرستانهای یزد و مهریز ادامه داد: همچنین در راستای اجرای احکام قانونی، ۱۴ مورد طمس و مهروموم صورت گرفت و ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز که بخشی از آنها مربوط به پروندههای سال گذشته بود، پر شد.
مشکات با اشاره به سایر اقداماتی در حوزه حفاظت از منابع آب تصریح کرد: در این مدت یک مورد علمک غیرمجاز جمعآوری و دو مورد تجهیزات و ادوات مورد استفاده در تخلفات آبی نیز توقیف شد.
وی با تأکید بر استمرار نظارتهای میدانی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۱۷ مورد بازدید آماری و میدانی از چاهها، منابع آب و تأسیسات مرتبط صورت گرفته است که این پایشهای مستمر نقش مؤثری در شناسایی تخلفات، پیشگیری از برداشتهای غیرمجاز و مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی ایفا کرده است.
رئیس اداره منابع آب شهرستانهای یزد و مهریز در پایان با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آب تنها با مشارکت همگانی محقق میشود، گفت: همراهی کشاورزان، بهرهبرداران و شهروندان در کنار اقدامات نظارتی دستگاههای مسئول، ضامن حفظ ذخایر راهبردی آب، تأمین امنیت آبی و پایداری منابع ارزشمند آب زیرزمینی برای نسلهای آینده خواهد بود.