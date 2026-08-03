پخش زنده
امروز: -
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی از تمدید خودکار مجوزهای تردد خودروها با پلاک این منطقه تا پایان آذر امسال خبر داد و گفت: مالکان این خودروها در این مدت نیازی به مراجعه به مرکز شمارهگذاری خودرو ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهدی کاظمیان گفت: در راستای تکریم و رفاه حال مالکان خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی و تسهیل خدمات و فرآیند اداری، اعتبار مجوز تردد سالانه همه این خودروها به صورت خودکار تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ تمدید شد.
وی ضمن عذرخواهی از مالکان خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد به دلیل ازدحام جمعیت در مرکز شمارهگذاری خودرو در روزهای اخیر و مشکلات خدمت رسانی، افزود: مالکان این خودروها تا پایان مهلت اعلام شده نیازی به مراجعه حضوری به مرکز شمارهگذاری خودرو در این سازمان برای تمدید اعتبار مجوز تردد سالانه ندارند.
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به تلاشهای انجام شده برای رفع نواقص و ارتقای کیفیت خدمات رسانی در این سازمان، گفت: این سازمان همواره در تلاش است تا با بهرهگیری از زیرساختهای الکترونیکی و کاهش تشریفات اداری، خدمات بهینهتری را به ساکنان محدوده منطقه آزاد انزلی، هماستانیها و فعالان اقتصادی ارائه دهد.