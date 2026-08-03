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ورودی موکب محبان علی بن ابیطالب ایلام در کربلا، با تصاویر دانشآموزان شهید میناب، یادآور نسلی است که با خون خود، عشق به وطن را جاودانه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این شهدا که در حمله دشمن به مدرسهشان در میناب به فیض شهادت رسیدند، امروز در میان زائران اربعین، یاد و نامشان زنده نگه داشته شده است.
موکب محبان علی بن ابیطالب ایلام، با نصب تصاویرچشم این دانشآموزان، نشان داد که مسیر اربعین، نه فقط مسیر خدمت به زائران، بلکه راهی برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسلهای آینده است.