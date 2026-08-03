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وزیر نیرو از اجرای نخستین طرح سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه منابع آبی کشور با سرمایهگذاری ۸۲ هزار میلیارد ریالی در سد مشمپای زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، روز دوشنبه در حاشیه مراسم امضای قرارداد همکاری میان بخش خصوصی و استانداری زنجان در گفتوگو با خبرنگاران، از اجرای نخستین پروژه سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه طرحهای منابع آبی کشور با سرمایهگذاری ۸۲ هزار میلیارد ریالی در سد مشمپای زنجان خبر داد.
وی افزود: این مدل، هدایت سرمایهگذار بخش خصوصی به سمت تأمین و رفع نیاز کشور به انرژی را تسهیل میکند و گامی مهم در بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاری غیردولتی برای تکمیل پروژههای زیربنایی و تأمین پایدار منابع آب محسوب میشود.
وزیر نیرو اظهار داشت: در این طرح، دولت به عنوان کارفرما، بخش خصوصی به عنوان سرمایهگذار و پیمانکار و مردم به عنوان ذینفعان اصلی حضور دارند. بر اساس این قرارداد، حدود ۸۲ هزار میلیارد ریال توسط سرمایهگذار بخش خصوصی در اجرای پروژه سد مشمپا سرمایهگذاری خواهد شد و مدت زمان اجرای طرح ۲۴ ماه پیشبینی شده است.
علیآبادی افزود: مطالعات اولیه طرح انجام شده و در صورت نیاز، مدارک فنی جهت توسعه طرح تکمیل خواهد شد تا این پروژه به عنوان الگویی برای سایر نقاط کشور قرار گیرد.
وزیر نیرو با اشاره به وضعیت منابع آبی و مدیریت سدها، گفت: با وجود وضعیت بهتر نسبت به سال گذشته و میانگین ۱۰ سال اخیر، وضعیت ذخایر آبی بهویژه در استان زنجان (۵۶ درصد) بالاتر از نرمال است که نباید به معنای پایان محدودیتها تلقی شود و همچنان بر ضرورت صرفهجویی تأکید داریم.
وی اظهار داشت: ایران در سطح جهانی در زمره کشورهای پیشرو در سدسازی بوده و اولویت وزارت نیرو در حال حاضر، تکمیل پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالاتر مانند زنجیره سدهای کارون و کرخه است. ایران در زمره معدود کشورهای جهان است که توانایی ساخت تجهیزات پیچیده صنعت آب و برق را دارد و کشور از نظر ظرفیتهای زیرساختی در منطقه در رتبه بالایی قرار گرفته است.
وزیر نیرو درباره ناترازی برق نیز گفت: ناترازی تابع دو عامل «میزان مصرف» و «تولید» است که در سال گذشته پروژههای موفقی برای کاهش مصرف اجرا شده که از جمله آنها مشارکت پنج درصدی صنایع زنجان در کاهش مصرف برای کمک به مناطق گرمسیر جنوب بوده است.
در سفر وزیر نیرو به زنجان همچنین مراکز راهبری اضطراری برق در حوزههای قزوین و زنجان به بهره برداری رسید.