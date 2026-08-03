راهیابی ورزشکاران خراسان رضوی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان
سیزدهمین مرحله اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان از ۱۴ مردادماه در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان خراسان رضوی گفت: این اردو با هدف آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن برگزار خواهد شد و نمایندگان خراسان رضوی نیز در بخش فنی و ورزشکاری در آن حضور دارند.
آخوندی ادامه داد: هادی رضایی بهعنوان مشاور فنی، زکیه احتشامآزاد بهعنوان مربی بدنساز و ندا پنجهباشی، فاطمه جهانی و زهرا لطفی بهعنوان ورزشکار در این مرحله از اردوی تیم ملی حضور خواهند داشت.
سیزدهمین مرحله اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان از ۱۴ مردادماه به مدت یک هفته در کمپ تیمهای ملی فدراسیون در تهران برگزار میشود.