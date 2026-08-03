اسماعیل عبدالسلام احمد هنیه (به عربی: إسماعيل عبد السلام أحمد هنية) متولد سال ۱۹۶۳، از رهبران حماس و نخست‌وزیر دولت خودگردان فلسطین از ۲۹ مارس ۲۰۰۶ تا ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷ بود. وی در دهم مرداد سال ۱۴۰۳ هجری خورشیدی در تهران به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل هنیه که کنیه‌اش «ابوالعبد» است و به «ابو العبد اسماعیل هنیه» هم شهرت دارد، در ۲۹ ژانویه ۱۹۶۳ در اردوگاه الشاطی در غزه به دنیا آمد. محل اصلی زندگی خانواده‌اش قبل از آوارگی، روستای الجوره در عسقلان بوده‌است. سه خواهر او شهروند اسرائیل هستند و از دهه ۱۹۷۰ تاکنون در شهرک تل سبع در صحرای نگب زندگی می‌کنند. تعدادی از خواهرزاده‌های هنیه نیز در ارتش اسرائیل خدمت کرده‌اند.

در جریان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، سه نفر از پسران و سه نوه او در حمله هوایی ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ به شهادت رسیدند.

دوران تحصیل

وی تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در مدارس سازمان آنروا در اردوگاه الشاطی در غزه گذراند، سپس تحصیلات دبیرستان را در دانشسرای دینی الازهر در غزه کامل کرد و در سال ۱۹۸۱ وارد دانشگاه اسلامی غزه شد و به عضویت انجمن اسلامی این دانشگاه در آمد. وی همچنین از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴ عضو شورای دانشجویی دانشگاه و از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ ریاست شورای دانشجویی دانشگاه را بر عهده داشت. وی لیسانس زبان عربی را از دانشکده تربیت دانشگاه اسلامی غزه دریافت کرد.

تبعید

در تاریخ ۱۹۹۲ همراه با ۴۱۵ نفر از رهبران و فعالان حماس و جهاد اسلامی به مرج الزهور در جنوب لبنان تبعید شد.

ترور نافرجام

اسماعیل هنیه جزئیات عملیات ترور نافرجام خود را این گونه توصیف می‌کند: در تاریخ ۲۰۰۳ م. همراه شیخ احمد یاسین به دیدار دکتر مروان ابو راس رفته بودیم. وقتی ناهار را در منزل ایشان میل کردیم، ناگهان یک هواپیمای اف ۱۶ محلی را که در آن بودیم بمب باران کرد. سقف فرو ریخت و همه جا را دود و گرد و خاک فرار گرفت. به شکرانه پروردگار موفق شدیم از منزل خارج شویم و خداوند ما و خانواده دکتر ابو راس را نجات داد.

فعالیت‌ها و سمت‌ها

از جمله سمت‌های اسماعیل هنیه در طول‌های سال‌های گذشته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دبیر پیشین هیئت امنای دانشگاه اسلامی غزه

مسئول پیشین امور اداری دانشگاه اسلامی غزه

مدیر سابق علمی دانشگاه اسلامی غزه

عضو سابق منای دانشگاه اسلامی غزه

عضو کمیته عالی گفتگوی حماس با بقیه گروه‌های فلسطینی و تشکیلات خودگردان

عضو کمیته عالی پیگیری انتفاضه به نمایندگی از حماس

رئیس دفتر شیخ احمد یاسین

عضو رهبری سیاسی جنبش حماس

عضو سابق هیئت مدیره جمعیت اسلامی غزه

رئیس باشگاه جمعیت اسلامی غزه به مدت ۱۰ سال

شهادت

صبح روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ هجری شمسی (۳۱ جولای ۲۰۲۴ میلادی)، یک روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، نهمین رئیس جمهور ایران و آغاز به کار دولت چهاردهم، خبر رسید که اسماعیل هنیه که برای حضور در مراسم تحلیف به تهران آمده بود، به همراه یکی از محافظانش به شهادت رسیده‌اند.