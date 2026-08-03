جانشین انتظامی استان یزد، از توقیف خودروی سواری لندکروز قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال در ایستگاه بازرسی شهید مدنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی درباره این خبر اظهار کرد: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه سواری لندکروز مشکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود: با بررسی ها، مشخص شد خودرو به صورت قاچاق در حال تردد است که پس از هماهنگی لازم، خودرو توقیف و راننده آن دستگیر شد.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: کارشناسان ارزش لندکروز توقیف شده را ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و در این زمینه پرونده تشکیل و تحویل سازمان تعزیرات حکومتی شد.

سرهنگ موسوی یادآور شد: متهم نیز که قصد انتقال خودرو به صورت قاچاق از جنوب شرق کشور به تهران را داشت به مراجع قضائی تحویل داده شد.