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پویش مردمی برای تأمین آب و یخ، غذای میانوعده و اسکان زائران دهه پایانی صفر راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) گفت: همه علاقهمندان به خدمترسانی به زائران پیاده در دهه پایانی صفر که تمایل به مشارکت در تأمین اسکان، غذا، میانوعده، آب و یخ مورد نیاز زائران پیاده امام رضا (ع) دارند، میتوانند از طریق سایت در این پویش شرکت کنند.
حسین رضایی افزود: افرادی که ظرفیت اسکان بالای ۱۰ نفر دارند، میتوانند با واحد اسکان ارتباط بگیرند و همچنین برای تأمین غذا به صورت پخت برای یک نفر به بالا، واحد تغذیه پاسخگو است.
وی بیان کرد: برای نذر آب و میانوعده میتوان با واحد تدارکات به شماره ۰۹۰۰۳۴۵۴۵۹۰ تماس گرفت و برای نذر یخ که امسال بسیار مورد نیاز است، واحد تأمین یخ نیز با شماره ۰۹۱۵۰۰۱۰۰۱۹ آماده پاسخگویی است.
وی تصریح کرد: علاقهمندان به همکاری در سایر امور و خدمترسانی در حوزه خدمه داخل شهر و جاده نیز میتوانند با شماره ۰۹۰۰۳۴۵۴۵۷۰ تماس بگیرند و برای همکاری در تأمین موتور، وانت و سواری، واحد حمل و نقل با شماره ۰۹۰۰۳۴۵۴۵۹۰ در دسترس است.
رضایی گفت: همچنین شماره کارتهای بانکی را برای کمک مالی در حوزههای فرهنگی و خدماتی به شماره «۶۳۹۳۴۶۷۰۰۰۱۲۰۶۱۱ و ۶۱۰۴۳۳۷۹۸۱۰۸۲۱۲۴» اعلام کرد.
حدود ۷۰۰ هزار زائر پیاده همزمان با دهه پایانی صفر پارسال به مشهد مشرف شدند.