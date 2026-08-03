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سی ان ان گزارش داد میزان رضایت آمریکاییها از عملکرد دونالد ترامپ در مهمترین حوزههای سیاست داخلی و خارجی نسبت به دوره نخست ریاستجمهوری او به پایینترین سطوح تاریخی رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سی ان ان، دونالد ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوریاش نیز رئیسجمهوری محبوبی نبود، اما در دوره دوم، میزان محبوبیت او به پایینترین سطح تاریخی رسیده است. در ادامه، ۱۰ حوزهای را بررسی میکنیم که بیشترین افت محبوبیت ترامپ در آنها ثبت شده است؛ از رتبه دهم آغاز میکنیم و به سمت رتبه اول پیش میرویم. احساس میکنم مثل «کیسی کیسم» دارم جدول شمارش معکوس را اجرا میکنم.
در رتبه دهم، میزان محبوبیت خالص ترامپ در موضوع مهاجرت قرار دارد. بدون تردید، مهاجرت از زمانی که ترامپ در سال ۲۰۱۵ رقابتهای انتخاباتی خود را آغاز کرد، مهمترین محور سیاسی او بوده است. اما در سال ۲۰۱۸ و در همین مقطع از نخستین دوره ریاستجمهوری، او ۱۱ درصد محبوبیت خالص منفی داشت؛ یعنی ۱۱ درصد بیش از موافقان، مخالف داشت. اکنون اما وضعیت حتی بدتر شده است؛ محبوبیت خالص او در موضوع مهاجرت به منفی ۱۷ درصد رسیده که پایینترین سطح ثبتشده تاکنون است.
این افت پس از مجموعه عملیاتهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، تشدید کنترلهای مرزی و سیاستهایی رخ داده که ترامپ و متحدانش بر آنها تأکید فراوان داشتهاند. نتیجه نهایی این است که در مهمترین موضوع سیاسی ترامپ، حمایت افکار عمومی شش درصد کاهش یافته است. درست است که او در همین مقطع از دوره اول نیز محبوب نبود، اما نباید فراموش کرد که یکی از دلایل اصلی پیروزی او برای بازگشت به کاخ سفید، همین موضوع مهاجرت بود.
در زمان انتخابات، ترامپ در حوزه مهاجرت ۱۴ درصد نسبت به کامالا هریس برتری داشت. اما اکنون محبوبیت خالص او در همین موضوع به منفی ۱۷ درصد سقوط کرده است. به نظر میرسد وعدههای ترامپ درباره مهاجرت با آنچه مردم آمریکا در عمل مشاهده کردهاند، همخوانی نداشته است. آمریکاییها از شعارهای سختگیرانه درباره مهاجرت استقبال میکنند، اما وقتی این شعارها به شیوه اجرای ترامپ و سیاستهای عملی او تبدیل میشود، دیگر به همان اندازه از آن حمایت نمیکنند.
با این حال، کاهش ششدرصدی محبوبیت ترامپ در موضوع مهاجرت، بزرگترین افت او نیست. موضوع بعدی حتی افت بیشتری را نشان میدهد؛ موضوعی که ترامپ سالها آن را محور اصلی کارزارهای انتخاباتی خود قرار داده بود: تجارت و تعرفهها. در رتبه نهم، محبوبیت خالص ترامپ در زمینه تجارت و تعرفههای گمرکی قرار دارد. در همین مقطع از دوره نخست ریاستجمهوری، محبوبیت خالص او در این حوزه منفی ۱۳ درصد بود. اما اکنون این رقم به منفی ۲۵ درصد رسیده است؛ تقریباً دو برابر میزان منفی بودن آن در دوره اول. به بیان دیگر، محبوبیت او در این حوزه ۱۲ درصد دیگر کاهش یافته است.
ترامپ با هدف جایگزین کردن سیاستهای حمایتگرایانه، تعرفههای سنگینی بر واردات اعمال کرد، اما اکنون نهتنها خودش در این زمینه محبوب نیست، بلکه به نظر میرسد نگاه مردم آمریکا نسبت به اصل تعرفهها نیز تغییر کرده است. به این آمار توجه کنید. در نوامبر ۲۰۲۴، درست پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، ۵۲ درصد آمریکاییها از اعمال تعرفههای جدید بر کالاهای وارداتی حمایت میکردند و ۴۸ درصد مخالف بودند. اما اکنون شرایط کاملاً تغییر کرده است. اکنون ۶۴ درصد آمریکاییها با تعرفههای جدید مخالف هستند.
در واقع، مردم از ترامپ فقط در موضوع تعرفهها فاصله نگرفتهاند؛ بلکه از خودِ ایده اعمال تعرفههای جدید نیز رویگردان شدهاند. میزان حمایت از این سیاست از ۵۲ درصد به ۳۶ درصد سقوط کرده است؛ یعنی ۱۶ درصد کاهش. موضوعی که زمانی تقریباً موافقان و مخالفان برابر داشت، اکنون به مسئلهای تبدیل شده که مخالفان آن تقریباً دو برابر موافقان هستند. افت ۱۲ واحدی محبوبیت ترامپ در حوزه تعرفهها البته باز هم بزرگترین کاهش او نیست. در رتبه هشتم، محبوبیت خالص ترامپ در حوزه خدمات درمانی قرار دارد.
در سال ۲۰۱۸، زمانی که ترامپ و جمهوریخواهان تلاش کردند قانون «اوباماکر» را لغو کنند، محبوبیت خالص او در حوزه سلامت منفی ۱۸ درصد بود. اکنون اما این رقم به منفی ۳۱ درصد رسیده است. به عبارتی، او از مرز ۳۰ درصد محبوبیت منفی عبور کرده است؛ افتی که میتوان آن را در حد سقوط تایتانیک توصیف کرد. این یعنی کاهش ۱۳ درصدی دیگر نسبت به دوره نخست.
شاید برخی تصور کنند که سلامت و خدمات درمانی در دوره دوم ترامپ موضوع پررنگی نبوده است، اما آنچه برای رأیدهندگان اهمیت دارد، الزاماً موضوعات جنجالی و پرسر و صدا نیست.
به آمار دغدغههای مالی آمریکاییها نگاه کنید. برخلاف تصور، بنزین در صدر نگرانیها قرار ندارد و تنها ۸ درصد آن را مهمترین دغدغه مالی خود میدانند. هزینه مسکن با ۱۴ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. مواد غذایی نیز با ۱۸ درصد یکی از نگرانیهای مهم مردم است. اما مهمترین دغدغه مالی آمریکاییها، با ۲۲ درصد، هزینههای درمان و خدمات سلامت است. بنابراین، افت ۱۳ واحدی محبوبیت ترامپ در این حوزه، مسئلهای بسیار مهم و اثرگذار برای بخش بزرگی از جامعه آمریکا محسوب میشود.
تا اینجا دیدیم که در رتبه هشتم، افت محبوبیت ترامپ در حوزه سلامت ۱۳ درصد بوده است. اما در رتبه هفتم نیز تقریباً با همین میزان کاهش روبهرو هستیم؛ البته اندکی بیشتر از ۱۳ درصد که برای سادگی همان ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است. موضوع بعدی سیاست خارجی است. در سال ۲۰۱۸، ترامپ در سیاست خارجی نیز چندان محبوب نبود، اما اکنون میزان نارضایتی از او تقریباً دو برابر شده است. محبوبیت خالص او در این حوزه به منفی ۲۶ درصد رسیده است. با توجه به تحولات مربوط به ایران، روسیه و سایر بحرانهای بینالمللی، چنین افتی چندان غیرمنتظره نیست. اگر آغاز دوره نخست ترامپ با موضوع سلامت گره خورده بود، آغاز دوره دوم او بیش از هر چیز با سیاست خارجی شناخته میشود. نکته جالب این است که هرچند ترامپ در سال ۲۰۱۸ در این حوزه محبوب نبود، اما هنگام آغاز دوره دوم ریاستجمهوری، افکار عمومی نگاه مثبتی به عملکرد او در سیاست خارجی داشت.
یکی از دلایل اصلی پیروزی او در انتخابات ۲۰۲۴ نیز همین مسئله بود. بسیاری از آمریکاییها از عملکرد جو بایدن در قبال بحران خاورمیانه و جنگ روسیه و اوکراین ناراضی بودند و ترامپ را گزینه مناسبتری میدانستند. در نظرسنجیهای انتخاباتی نیز او با ۱۰ درصد بر کامالا هریس در حوزه سیاست خارجی برتری داشت. اما اکنون محبوبیت خالص او به منفی ۲۶ درصد رسیده است. این یعنی نسبت به زمان انتخابات، ۳۶ واحد درصد افت کرده است.
البته اگر مقایسه را با دوره نخست انجام دهیم، کاهش محبوبیت او در این حوزه همان ۱۳ واحد درصد است. اما این هم پایان ماجرا نیست. افت ۱۳ واحدی هنوز بزرگترین کاهش محبوبیت ترامپ نیست و در رتبههای بعدی، سقوطهای بزرگتری را خواهیم دید. در رتبه ششم، موضوعی قرار دارد که تقریباً همه مردم آمریکا هر سال با آن سروکار دارند؛ مالیات. در رتبه هفتم فهرست، میزان تأیید خالص عملکرد دونالد ترامپ در سیاست خارجی قرار دارد. اگرچه میزان افت آن اندکی بیش از ۱۳ درصد است، اما برای سهولت همان ۱۳ واحد در نظر میگیریم. نکته مهم این است که میزان محبوبیت خالص منفی ترامپ در حوزه سیاست خارجی نسبت به دوره نخست ریاستجمهوریاش تقریباً دو برابر شده است.
در سال ۲۰۱۸، ترامپ در سیاست خارجی چندان محبوب نبود، اما سطح نارضایتی از او در آن زمان، در مقایسه با امروز، بسیار کمتر بود. اکنون آنچه زمانی صرفاً نارضایتی قابل توجه محسوب میشد، به سطحی بیسابقه از عدم محبوبیت رسیده است. در حال حاضر، ترامپ در حوزه سیاست خارجی ۲۶ درصد زیر آب قرار دارد؛ یعنی تراز محبوبیت خالص او منفی ۲۶ است. این موضوع چندان هم غافلگیرکننده نیست؛ زیرا بخش عمده ریاستجمهوری دوم ترامپ تحت تأثیر پروندههای خارجی قرار گرفته است؛ از ایران گرفته تا روسیه. اگر آغاز دوره نخست ریاستجمهوری او با بحثهای مربوط به نظام سلامت شناخته میشد، آغاز دوره دوم عملاً به ریاستجمهوری مبتنی بر سیاست خارجی تبدیل شده است. نکته جالب اینجاست که اگرچه ترامپ در سال ۲۰۱۸ در سیاست خارجی محبوب نبود، اما هنگام آغاز دومین دوره ریاستجمهوری خود، وضعیت کاملاً متفاوتی داشت.
او در جریان انتخابات ۲۰۲۴ از نظر افکار عمومی در حوزه سیاست خارجی برتری محسوسی داشت و همین موضوع یکی از عوامل مهم پیروزیاش بود. به خاطر بیاورید که آمریکاییها از عملکرد جو بایدن در قبال بحران خاورمیانه و همچنین جنگ روسیه و اوکراین رضایت نداشتند و به همین دلیل، در انتخابات ۲۰۲۴ اعتماد بیشتری به ترامپ در زمینه سیاست خارجی نشان دادند. بر اساس نظرسنجی آن زمان، در پاسخ به این پرسش که «در حوزه سیاست خارجی به چه کسی بیشتر اعتماد دارید؛ کامالا هریس یا دونالد ترامپ؟»، ترامپ با اختلاف ۱۰ درصد پیشتاز بود. اما اکنون او با تراز محبوبیت منفی ۲۶ درصد روبهرو است؛ یعنی نسبت به زمان انتخابات، ۳۶ درصد افت کرده است. البته اگر مبنا را مقایسه با دوره نخست ریاستجمهوری قرار دهیم، میزان افت همان ۱۳ درصد خواهد بود. اما حتی این کاهش ۱۳ واحدی نیز پایان ماجرا نیست.
در رتبه ششم، موضوع مالیات قرار دارد؛ موضوعی که همگی هر سال با آن سروکار داریم و معمولاً یکی از نقاط قوت سنتی حزب جمهوریخواه به شمار میرود؛ اما در دوران ترامپ دیگر چنین نیست. در همین مقطع از دوره نخست ریاستجمهوری، ترامپ در زمینه مالیات ۱۰ درصد محبوبیت خالص منفی داشت. اما اکنون این رقم به منفی ۲۵ درصد رسیده است. به بیان دیگر، محبوبیت خالص او در حوزه مالیات ۱۵ درصد نسبت به دوره نخست کاهش یافته است. این در حالی است که مالیات همواره یکی از حوزههایی بوده که جمهوریخواهان معمولاً در آن عملکرد خوبی نزد افکار عمومی داشتهاند.
علت این افت چیست؟
پاسخ ساده است؛ آمریکاییها از وضعیت مالیاتها رضایت ندارند. نتایج نظرسنجیها نشان میدهد که در دوره نخست ترامپ، ۴۸ درصد مردم معتقد بودند مالیات بر درآمدشان «در حد مناسب» است و ۴۵ درصد آن را «بیش از حد بالا» میدانستند. اما اکنون این تصویر کاملاً تغییر کرده است. در حال حاضر، ۵۹ درصد آمریکاییها معتقدند مالیات بر درآمدشان بیش از حد بالاست؛ رقمی که نسبت به گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است. در مقابل، سهم کسانی که مالیات را «در حد مناسب» ارزیابی میکنند، از ۴۸ درصد به ۳۷ درصد کاهش یافته است. به طور معمول، در دورههای ریاستجمهوری جمهوریخواهان، تعداد افرادی که مالیات را «مناسب» میدانند، بسیار بیشتر است و به وضعیتی شبیه دوره نخست ترامپ نزدیکتر است؛ اما در دوره دوم او چنین اتفاقی رخ نداده است.
بنابراین، در حوزه مالیات نیز شاهد افت ۱۵ درصدی محبوبیت ترامپ نسبت به دوره نخست هستیم. اما سؤال اینجاست که بزرگترین کاهشهای محبوبیت ترامپ کداماند؟ میدانیم که میزان افت در پنج رتبه نخست از ۱۵ درصد هم بیشتر است. اگر میخواهید بدانید رتبههای پنجم، چهارم، سوم، دوم و در نهایت بزرگترین سقوط محبوبیت ترامپ به کدام حوزهها مربوط میشود، باید قسمت بعدی این برنامه را تماشا کنید. البته یک پیشبینی میتوانم بکنم؛ احتمالاً اقتصاد یکی از این موارد خواهد بود، زیرا در نهایت، مهمترین دغدغه مردم، وضعیت معیشت و درآمدشان است.