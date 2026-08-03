به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، شمسی شجاعی، نایب‌رئیس بانوان هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی، گفت: این مسابقات با هدف انتخاب تیم منتخب استان برای حضور در رقابت‌های کشوری با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار از سراسر استان در بخش‌های خرک و حرکات زمینی برگزار شد.

وی افزود: در بخش انفرادی، نیکا نیکنام مقام نخست را کسب کرد، آوا جعفرزاده در جایگاه دوم قرار گرفت و روشا یگانه و صبا داوطلب به‌صورت مشترک سوم شدند.

در بخش تیمی دسته یک، باشگاه سجاد مشهد به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های سالن شمس حجتی و سالن استاد یزدزاد مشهد به‌ترتیب دوم و سوم شدند.

در رقابت‌های دسته دو نیز تیم نیشابور عنوان نخست را کسب کرد و تیم‌های ریحانه بهشتی و تربت‌حیدریه به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.