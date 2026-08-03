پایان رقابتهای لیگ ژیمناستیک هنری دختران خراسان رضوی در مشهد
رقابتهای لیگ ژیمناستیک هنری دختران خراسان رضوی در سالن استاد یزدزاد مجموعه ورزشی سجاد مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، شمسی شجاعی، نایبرئیس بانوان هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی، گفت: این مسابقات با هدف انتخاب تیم منتخب استان برای حضور در رقابتهای کشوری با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار از سراسر استان در بخشهای خرک و حرکات زمینی برگزار شد.
وی افزود: در بخش انفرادی، نیکا نیکنام مقام نخست را کسب کرد، آوا جعفرزاده در جایگاه دوم قرار گرفت و روشا یگانه و صبا داوطلب بهصورت مشترک سوم شدند.
در بخش تیمی دسته یک، باشگاه سجاد مشهد به مقام قهرمانی دست یافت و تیمهای سالن شمس حجتی و سالن استاد یزدزاد مشهد بهترتیب دوم و سوم شدند.
در رقابتهای دسته دو نیز تیم نیشابور عنوان نخست را کسب کرد و تیمهای ریحانه بهشتی و تربتحیدریه بهترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.