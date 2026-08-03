طرح شناسایی و استعدادیابی فوتسال با حضور حدود ۳۰۰ بازیکن از استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، طی سه روز به میزبانی شهر مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیأت ورزش دانش‌آموزی خراسان رضوی گفت:طرح شناسایی و استعدادیابی فوتسال که در سالن ورزشی بابک مروج برگزار شد، تحت نظارت مدیر فوتسال باشگاه استقلال و با همکاری هیئت ورزش دانش‌آموزی و معاونت تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان اجرا شد.

مقدسیان افزود: در این طرح، توانایی‌های فوتسالیست‌ها در دو رده سنی زیر ۱۷ سال و بالای ۱۷ سال برای حضور در تیم‌های پایه و تیم بزرگسالان باشگاه استقلال در لیگ دسته اول کشور ارزیابی شد.

رئیس هیأت ورزش دانش‌آموزی خراسان رضوی، با اشاره به استقبال گسترده از این برنامه، برگزاری این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی استعداد‌های منطقه شرق کشور دانست و گفت: فهرست نهایی منتخبان پس از بررسی تحلیل‌های فنی و ارزیابی‌های کادر فنی، به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

مقدسیان افزود: طرح استعدادیابی در مرحله نخست در تهران، قم و خراسان رضوی اجرا شد و در فاز دوم، علاوه بر برگزاری در سایر استان‌ها، برنامه‌ای برای راه‌اندازی واحد‌های استعدادیابی و آکادمی‌های فوتسال استقلال در مراکز استان‌ها برای پرورش مستمر استعداد‌ها پیش‌بینی شده است.