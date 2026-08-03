نمایش رادیویی «سام و نریمان» با روایت مأموریت یک سرباز ایرانی‌الاصل و همزمانی آن با ماجرای راهزنی دریایی تروریست‌های آمریکایی علیه نفتکش حامل نفت ایران، از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایش رادیویی «سام و نریمان» روایتی از مأموریت سام، سرباز ایرانی‌الاصل، است که همزمان با ماجراجویی‌های بلو و دنی، دو سرباز نیروی دریایی آمریکا و راهزنی دریایی تروریست‌های آمریکایی علیه نفتکش حامل نفت ایران پیش می‌رود.

شهلا دباغی سردبیری این اثر را بر عهده داشته، مهدی نمینی‌مقدم آن را کارگردانی کرده و فاطمه حسنوند نویسندگی آن را انجام داده است. همچنین نرگس موسی‌پور به‌عنوان افکتور و فرزاد شریفی به‌عنوان صدابردار در تولید آن همکاری کرده‌اند.

محمدرضا قلمبر، بهرام سروری‌نژاد، سیما خوش‌چشم، سعیده فرضی، امیر زنده‌دلان، محمد شریفی‌مقدم، سینا نیکوکار، احمد هاشمی، محمد مجدزاده، رامین پورایمان، محمودرضا قدیریان و معصومه عزیزمحمدی بازیگران این نمایش رادیویی هستند.

نمایش رادیویی «سام و نریمان» از ۱۷ مرداد ساعت ۳ بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت‌های ۸، ۱۶ و ۲۰:۳۰ روی آنتن می‌رود.