برای توسعه خدمات عمرانی و بهبود زیرساخت‌های روستایی، عملیات آسفالت و بهسازی معابر در روستا‌های شهرستان مهاباد با شتاب فزاینده‌ای در جریان است. در همین زمینه، با اختصاص اعتبار ویژه و تأمین مقادیر مازاد قیر، مقرر شده است تا طی برنامه جاری، ۸۷ هزار متر مربع از معابر روستایی این شهرستان آسفالت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در جریان بازدید هیئت اعزامی مسئولان از عملیات اجرایی آسفالت روستای «قویتل» در ۵۵ کیلومتری مهاباد، از پیشرفت چشمگیر طرح های عمرانی در مناطق روستایی خبر داده شد. در این عملیات، روستای ۱۷۰ نفری قویتل با اختصاص ۱۷ میلیارد ریال اعتبار، شاهد بهسازی و آسفالت معابر خود بود تا با رفع مشکلات تردد، کیفیت زندگی ساکنان ارتقا یابد.

کشور محمدی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: مطابق برنامه‌ریزی تدوین شده برای سال جاری، هدف ما اجرای ۸۷ هزار متر مربع آسفالت در معابر روستایی است که ارزشی بالغ بر ۲۸۱ میلیارد ریال دارد. خوشبختانه تاکنون حدود ۷۵ درصد از این برنامه اجرایی شده است.

همزمان با این پیشرفت‌های عمرانی، حمایت‌های پارلمانی نیز برای تداوم این روند تقویت شده است. آقای سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت نهضت خدمات‌رسانی به مناطق محروم و روستاها، از اختصاص ۱۵۰۰ تن قیر رایگان (مازاد بر سهمیه اصلی) توسط بنیاد مسکن کشور خبر داد.

وی در ادامه افزود: با وجود چالش‌های موجود، خدمات‌رسانی به روستا‌ها متوقف نخواهد شد. ما تاکنون طرح‌های عمرانی را در ۱۵ روستای فاقد دهیاری و طرح هادی اجرا کرده‌ایم و با حمایت‌های جدید در تأمین قیر، این نهضت آبادانی با قدرت ادامه خواهد یافت.

این اقدامات عمرانی نه تنها باعث بهبود وضعیت تردد و دسترسی در روستا‌ها شده، بلکه با ایجاد زیرساخت‌های لازم، امید به ماندگاری و توسعه پایدار در دل روستاییان را نیز زنده کرده است.