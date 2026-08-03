رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، از رانندگان خواست پیش از حرکت استراحت کافی داشته باشند و با رعایت نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را تجربه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، رئیس پلیس راه خوزستان بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در سفر تأکید کرد و گفت: زائران پیش از آغاز رانندگی حتماً استراحت کافی داشته باشند تا از بروز حوادث ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی جلوگیری شود.

سرهنگ سعید حسنوند افزود: تمامی نیروهای پلیس راه در محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی و دیگر جاده‌های استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و با حضور مستمر، بر تردد خودروها نظارت می‌کنند.

وی ادامه داد: رانندگان پیش از حرکت، از سلامت فنی خودرو به‌ویژه سیستم ترمز، چراغ‌ها و سایر تجهیزات ایمنی اطمینان حاصل کنند و در صورت احساس خستگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و در محل مناسب استراحت کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: توجه کامل به جلو، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی با خودروهای دیگر و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای و بازگشت ایمن زائران به شهرهای خود دارد.

وی از رانندگان خواست با صبر، حوصله و همکاری با مأموران پلیس، زمینه بازگشت ایمن همه زائران اربعین حسینی را فراهم کنند.