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مدیرکل بیمه سلامت استان یزد از اجرای تعرفههای جدید بیمه صندوق روستاییان و عشایر از ابتدای مردادماه خبر داد و گفت: بر اساس ارزیابی وسع خانوار، دهکهای اول تا پنجم بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار میگیرند و سهم پرداختی سایر دهکها نیز متناسب با سطح درآمد تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز یزد، دکتر دلیجانی با اعلام اجرای دستورالعمل جدید صندوق بیمه روستاییان و عشایر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و بر اساس مصوبه هیئت وزیران، از ابتدای مردادماه امسال پوشش بیمه این صندوق بر مبنای ارزیابی وسع و دهکهای درآمدی خانوار صورت میگیرد.
دکتر دلیجانی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، مبنای حق بیمه سرانه سالانه هر نفر ۴۸ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۲۰۰ ریال تعیین شده و میزان مشارکت بیمهشدگان متناسب با دهک درآمدی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص خواهد شد.
وی گفت: دهکهای اول تا پنجم از تخفیف کامل حق بیمه برخوردار بوده و بیمه آنان بهصورت رایگان صورت میگیرد. همچنین سهم پرداختی دهک ششم ۴۰ درصد معادل یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، دهک هفتم ۵۰ درصد معادل دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دهک هشتم ۶۰ درصد معادل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، دهک نهم ۷۰ درصد معادل سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و دهک دهم ۱۰۰ درصد معادل چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال تعیین شده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان یزد همچنین از اجرای مرحله نخست طرح پزشک خانواده در شهرستان ابرکوه خبر داد و اظهار کرد: این طرح در سه مرحله اجرا میشود و نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه خواهد داشت. بر اساس این طرح، چهار ویزیت نخست، خدمات درمانی زنان باردار و بیماران صعبالعلاج بهصورت رایگان ارائه میشود و اجرای آن بر عهده دانشگاههای علوم پزشکی است.
دکتر دلیجانی، طرح «هزار روز طلایی ابتدای زندگی» را از مهمترین برنامههای بیمه سلامت در استان یزد برشمرد و بر ضرورت اطلاعرسانی و فرهنگسازی برای اجرای هرچه بهتر این طرح تأکید کرد.
وی همچنین اجرای طرح «پیشگیری سطح چهار» را از دیگر برنامههای مهم بیمه سلامت عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف جلوگیری از تجویزهای غیرضروری خدمات و دارو در حال اجرا است.